Son derece popüler bir spor olan futbolda oyuncuların amacı, ayak temelde olmak üzere kollar ve eller hariç vücudun kısımlarını kullanarak futbol topunu karşı takımın kalesine sokmak ve bu sayede gol atmaktır. Bazı durumlarda her iki takımda da yer alan ve takımının kalesini korumakla görevli olan kaleciler ceza alanı adı verilen, kendileri için belirlenmiş olan sınırlar dahilinde topa elleriyle müdahale edebilmektedirler. Topun sahanın uzun kenarlarından sahanın dışına çıkması taç atışı hakkını oluşturur. Futbolda bunun gibi birçok bu oyuna has kural vardır.

Tarihçesi oldukça eskiye dayanan futbol oyununun ilk kez Çin’de milattan önce ortaya çıktığı bilinmektedir. Tam olarak bugün oynanan futbol ile birebir olarak aynı olmasa da temelini atan bu oyunun ismi cuju’dur. Yıllar boyu dünyadaki farklı bölgelerde futbol benzeri oyunlar oynandığı tespit edilmiştir. Ancak modern futbolun bugün de devam eden kuralları tarihte ilk kez Futbol Birliği tarafından 1863 yılında sistematik hale getirilmiştir. Uluslararası çapta yönetim teşkilatı Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği olmuştur.

Futbol takımları sahaya neden 11 kişi ile çıkar?

Futbol oyunundaki tüm kurallar belli mantıklar ve hesaplar sonucunda ortaya çıkmış ve konulmuştur. Bu oyunun 11'er kişilik iki takımdan oluşturularak oynanması da bu oyuna has bir kural olarak uygulanmaktadır. Hiç futbol oynamamış olan ya da izlemeyen 1 kişi bile futbolun 11 kişiden oluşan 2 takımdan oluştuğunu bilebilir. Bu kural çok eskiye dayanmaktadır.

Yaklaşık olarak 150 yıl öncesine dayanan bu kural futbolun atalarından biri olarak kabul edilen İtalyan sporu Calcio Fiorentino ile bağlantılıdır. Bu kapsamda 5'i kaleci olacak şekilde toplamda 27 kişi ile oynanmıştır. İngiltere’de ise kişi sayısı 15 ile 21 arasında değişebilmektedir. Calcio Fiorentino Rugby ile futbol arasında olan bir oyundur ve koruyucu kıyafetler kullanılmadan oynanır.

Kafa tekmesi, itme, yumruk gibi durumlar serbest olsa da belli sınırlar içinde kullanılmaktadır. 16. yüzyıldan itibaren oynanmaya başlanan bu oyun ile ilgili ilk resmi kural kitabı 1580 yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1870 yılında ise bugün oynanan futbol sisteminin temelleri oluşmuştur.

Futbolda dünyanın bazı bölgelerinde 1800’lü yılların popüler oyunu kriketin de etkisi ile takımlar 11 kişiden oluşturulmaya başlanmıştır. Oyuncu sayısını belirleme konusunda bu durumun büyük etkisi bulunmaktadır. Uzun süren araştırmalar ve bir dizi denemenin sonucunda iki kaleci dışında 20 kişinin sahada yer almasının futbol sporu açısından son derece elverişli olduğuna inanılmıştır. Oyuncular ayrıca bu sayıda futbol sahasına tam olarak sığabilmişlerdir.

Futbol oyununda iki takımın oyuncularının sayısının 11'er kişiden oluşması fikri kullanılmadan önce ortaya takımların 15 kişiden oluşması fikri ortaya atılmıştır. Yapılan büyük tartışmalar sonucunda tek bir kaleciye karşı en mantıklı çözümün kaleci dışında 11 kişi olacağı mantıklı olarak kabul edilmiştir.

1897 yılının haziran ayında takımların 1 kaleci ve 10 futbolcu olacak şekilde 11 oyuncu ile sahaya çıkabilecekleri kural kitapçığına temel bir madde olarak eklenmiştir ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu kural ilk ortaya atıldığından bu yana bugün de kullanılmaya devam etmektedir. Yedekler hariç takımlar 11 kişiden oluşmaktadır.