HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2025 yılında kültür ve sanat dünyasına damgasını vurduğunu duyurdu. 20 şehirde eş zamanlı düzenlenen ve toplam 180 gün süren festival, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanında adeta kesintisiz bir kültür akışı yarattı.

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025 yılında kültür ve sanat dünyasına damgasını vurdu. 20 şehirde eş zamanlı düzenlenen ve toplam 180 gün süren festival, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanında adeta kesintisiz bir kültür akışı yarattı.

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti 1

Festival boyunca 9 bin 645 etkinlik, 50 bin 400 sanatçının katılımıyla sanatseverlerle buluşturulurken konserlerden sergilere, atölyelerden tiyatro gösterimlerine kadar uzanan geniş yelpaze Türkiye’yi aylar boyunca dev bir kültür sahnesine dönüştürdü.

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti 2

Bu kapsamda yıl boyunca yüzlerce konser, binlerce sergi, binleri aşan atölye çalışması, onlarca tiyatro, opera ve bale temsili meraklılarıyla buluştu.

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti 3

Etkinlik çeşitliliği nitelik bakımından da festivalin uluslararası bir cazibe merkezine dönüşmesini sağladı. Her şehir, kendi kültürel mirasını ve yerel sanatçılarını vitrine çıkarırken aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçı ve topluluklarla buluşma imkânı yakaladı.
Festivalin oluşturduğu kültürel hareketlilik, kent ekonomilerine ciddi bir ivme kazandırırken şehirlerin turizm potansiyelini güçlendiren önemli bir çarpan etkisi oluşturdu.

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti 4

Kültür ve Turizm Bakanlığının uzun vadeli kültür politikalarının bir sonucu olarak her yıl büyüyen Türkiye Kültür Yolu Festivali, artık yalnızca bir etkinlik dizisi değil, Türkiye’nin kültürel markalaşmasının temel taşı hâline gelmiş durumda.

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti 5

Bu büyük kültür-sanat yolculuğu, gelecek yıl çok daha geniş bir coğrafyada devam edecek. Bakanlık, 2026’da festivalin 26 şehre ulaşacağını duyurarak hem kapsamı hem de sanat çeşitliliğini daha da büyütecek yeni bir dönemin işaretini verdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali, ulaştığı ölçekle yalnızca yılın değil, kültürel dönüşümün de en güçlü hikâyelerinden birine imza atmış oldu.

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti 6

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti 7

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti 8

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti 9

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti 10

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti 11

Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı, 22 milyon sanatsever festivale akın etti 12

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandıKahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı
CHP'nin A Takımı belli oldu! MYK'ya 7 yeni isimCHP'nin A Takımı belli oldu! MYK'ya 7 yeni isim

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.