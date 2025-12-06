HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Samsun! Üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Samsun’da bir kişi, tartıştığı üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Yer: Samsun! Üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. (55) aile içi tartışma sırasında üvey oğlu Adem Tuluk’u (41) karın ve bacak bölgesinden olmak üzere üç yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Adem Tuluk, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuluk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin oğlu Beytullah K. (29) da olayda kullanılan bıçağı sakladığı tespit edilerek "suç delilini gizleme" suçundan gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayet Büro Amirliğindeki ifadeleri tamamlanan baba-oğul, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Ölen Adem Tuluk’un daha önceleri de eve alkollü gelip olay çıkardığı ileri sürüldü.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cezaevi aracı devrildi! Yaralılar varCezaevi aracı devrildi! Yaralılar var
8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 10 tutuklama 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 10 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.