Futbolda hakemlerin kullandığı o "beyaz köpük sprey" neyden yapılıyor ve daha sonra nasıl kısa sürede yok oluyor?

Futbol içerisinde temas bulunduran bir spordur. Oyuncuların hedefinde top olduğu müddetçe fiziksel müdahalelerde bulunmaları serbesttir. Buradaki temel kıstas kasıtlı veya kontrolsüz olarak rakibe risk oluşturan bir davranıştan kaçınılmasıdır. Futbolcuların ihlalleri faul olarak değerlendirilir ve rakip takım lehine serbest vuruş hakkı tanınır. Serbest vuruşlar sahanın her yerinde olabileceği gibi ceza sahası içerisinde yapılan faullerde sabit bir noktadan penaltı atışı kullanılır.

Serbest atışlar doğrudan ve endirekt olarak ikiye ayrılır. Doğrudan serbest vuruşlarda atıcı topu kaleye gönderebilir. Endirekt serbest vuruşlar ise genellikle oyun kurallarına yönelik ihlallerde verilir ve ikinci oyuncu dokunmadan gol atılamaz. Serbest vuruşlarda temel kural rakip oyuncuların en az 9 metre 15 santim mesafede bulunmasıdır. Hakem bu mesafeyi adımlayarak ve sahanın geometrik ölçülerinden faydalanarak tespit edebilir.

Serbest vuruşun kaleye doğrudan şut imkanı tanınan konumda olduğu durumlarda baraj kurulabilir. Baraj kurallarında hakem tarafından bir kısıtlama yoktur. Hakemin görevi barajın varlığını tespit etmek değildir. Barajın mesafesi önemlidir. Mesafenin belirlenmesinde sınır beyaz köpük sprey ile belirlenebilmektedir.

Futbolda hakemlerin kullandığı o "beyaz köpük sprey" neyden yapılır?

Hakemlerin baraj mesafesini ölçmekte kullandığı beyaz köpük uygulaması, 2014 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren yaygınlaşmıştır. Baraj kurulan serbest vuruş pozisyonlarında şut ihtimali yüksektir. Bu sebeple savunmadaki takım atıcının açısını daraltmak için baraj uygulamasını kullanabilir. Baraj kurallarında savunma takımının dörtten fazla oyuncusunun barajda yer alması durumunda rakip oyuncu baraj içerisine giremez. Bu taktik genel olarak barajın dengesini bozmak için kullanılmaktadır.

Hakem takımlara baraj kurma konusunda baskı yapamaz. Belirlenen mesafe sağlanıncaya dek atış bekletilir. Baraj topa vurulmadan önce bozulursa hakem atışı tekrarlanabilir. Belirlenen 9 metre 15 santim mesafe bu kaotik diziliş sırasında ihlale uygundur. Doğrudan kural hatasıdır. Beyaz köpük spreyi içerisinde bulunan su bazlı formülüyle bu sorunu çözmektedir.

Sprey içerisinde biyolojik bitkisel kökenli maddeler bulunur. Bunlar su ile reaksiyona girer. Sprey içerisinde bulunan basınçlı hava sayesinde ileriye itilir. Çimene biyolojik bir su kabarcığı püskürtülür. Bu sayede çim ve sporcu sağlığını etkileyecek kimyasal bir reaksiyonun önüne geçilmektedir. Madde insan sağlığı açısından tamamen zararsızdır ve varlığı kısa sürelidir.

Futbolda hakemlerin kullandığı o "beyaz köpük sprey" nasıl kısa sürede yok oluyor?

Hakemlerin kullandığı beyaz köpük spreyin bitkisel bir karışım olmasının sebebi ikiye ayrılmaktadır. Bitkisel ürünler köpüklenmeyi sağlar. Bu sayede yeşil zemin üzerinde belirgin beyaz bir tabaka oluşur. Kullanılan su ise kabarcık ve buharlaşma için kullanılır. Sıkıştırılmış hava ile itilen su bazlı formül havayla temas ettiği an buharlaşma başlar. Saniyeler içerisinde tamamen ortadan kaybolur. Bu sayede zeminde kafa karışıklığına sebep olabilecek yapay işaretlerin kalması önlenir.

Ayrıca zemin üzerinde deformasyon bırakmaz. Futbolcuların kayabileceği veya takılabileceği herhangi bir etken madde yoktur. İnsan sağlığına zararsız olan köpük saniyeler içerisinde havaya karışır ve mücadele devam eder.