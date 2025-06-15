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Füzeler peş peşe fırlatılırken ABD Başkanı Trump'tan 'Barış' açıklaması: "Yakında İsrail ve İran arasında barış olacak"

İsrail'in, İran'a saldırmasının ardından başlayan gerilim üç günü geride bıraktı. Bugün İsrail'in yaptığı saldırıların ardından İran'dan İsrail'e 50 balistik füze fırlatıldı. İsrailli vatandaşlara 'sığınaklara girin' çağrısı yapılırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklaması geldi. Barış vurgusu yapan Trump, "Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak" dedi.

Füzeler peş peşe fırlatılırken ABD Başkanı Trump'tan 'Barış' açıklaması: "Yakında İsrail ve İran arasında barış olacak"
Melih Kadir Yılmaz

İsrail 13 Haziran tarihinde sabaha karşı İran'a saldırmış ve Orta Doğu'da gerilim artmıştı. İsrail'in bugüne kadar yaptığı saldırılarda çok sayıda İranlı bilim insanı ve üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Saldırılarda onlarca İranlı vatandaş da ölürken, çok sayıda kişi yaralandı.

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İSRAİL'İN SALDIRILARINA İRAN'DAN MİSİLLEME

İsrail'in saldırılarının ardından İran'dan misilleme geldi. İlk olarak 100'den fazla dron havalandıran İran, saldırının olduğu gece İsrail'i füzelerle vurdu. İsrail'e çok sayıda füze isabet ederken, iki ülke arasındaki gerilim giderek tırmandı.

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İRAN'DAN 50 FÜZEYLE KARŞILIK GELDİ! İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI

İsrail bugün de İran'a yönelik saldırılarda bulundu. İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran, İsrail'e 50 balistik füze fırlattı. Füzelerin ateşlenmesiyle birlikte İsrail'de siren sesleri çalarken, İsrailli vatandaşlara 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı.

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"İRAN VE İSRAİL BİR ANLAŞMA YAPMALI, YAPACAKLAR DA"

Dünya iki ülke arasındaki gerilimden çıkacak barış mesajını beklerken ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar da, tıpkı Hindistan ve Pakistan'ı anlaşmaya vardırdığım gibi" dedi.

"YAKINDA İSRAİL VE İRAN ARASINDA BARIŞ OLACAK"

Trump açıklamasında Sırbistan ve Kosova, Mısır ve Etiyopya örneklerini vererek "Aynı şekilde, yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ama hiçbir şey için asla takdir görmüyorum, sorun değil, halk bunu anlıyor. Orta Doğu'yu yeniden muhteşem yapın" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump abd
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