FWD nedir? FWD ne anlama gelir? FWD anlamı ve açılımı

Otomobil camiasında araç motorundan gelen gücün tekerleklere nasıl iletildiği, sürüş performansı ve araç performansını doğrudan etkileyen unsurlar bulunur. Bunlardan biri de aracın çekiş sistemidir. Birçok çekiş sistemi arasında en çok kullanılan ise FWD, yani "Front-Wheel Drive" olarak açıklanan önden çekiş sistemidir. Araçlarda FWD’nin ne olduğu ve ne anlama geldiği sorularının yanıtları sürücülere bu sistemin sunduğu avantajları ve dezavantajları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı sağlar.

FWD nedir?

FWD açılımı "Front Wheel Drive" olup, genellikle kısaltması kullanılır. Türkçe anlamı ise "Önden Çekişli Araç" şeklinde açıklanmaktadır. Bu çekiş sisteminde motor gücü sadece ön tekerleklere etki eder. Dolayısıyla aracın ilerlemesini sağlayan ön tekerleklerdir. Arka arka tekerlekler ise daha pasif bir görev üstlenerek yön dengesini sağlar. Önden çekiş sistemi araçlar içerisinde kullanılan en yaygın çekiş sistemidir. Günümüzde üretilen pek çok sedan, hatchback ve kompakt araçlarda FWD sistemi bulunur.

FWD ne anlama gelir?

FWD anlamı temel olarak iki tekerlekli çekiş sistemlerinden birini ifade eder. Bu sistemde motorun gücü ön tekerleklere iletilir ve aracın hareket etmesi öndeki tekerlekler sayesinde gerçekleşir. Bunun tam tersi ise arkadan itişli yani RWD sistemidir. RWD'de motor gücü arka tekerlekleri çalıştırır.

Önden çekiş sistemi araç endüstrisinde en fazla tercih edilen çekiş sistemlerinden biridir. Bilhassa kompakt otomobiller, sedanlar ve bazı crossover araçlarda sıklıkla tercih edilir. Bunun nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Motorun ve çekiş sisteminin ön tarafta bulunması sayesinde ağırlık azalır ve daha fazla yakıt tasarrufu sağlanır.

Üretim maliyeti daha düşüktür. Daha az parça kullanıldığı için üretim ve bakım maliyeti genellikle daha azdır.

Karlı ve yağışlı hava koşullarında daha avantajlıdır. Ağırlık ön tekerleklerde olduğu için kaygan zeminlerde daha iyi sürüş deneyimine sahiptir.

Genelde dengeli ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlar.

FWD sisteminin birtakım dezavantajları olduğu da söylenebilir. Bilhassa yüksek performans araçlarda, ön tekerleklerin direksiyon ve çekiş işlevini aynı anda üstlenmesi tork yönlendirmesi (torque steer) olarak bilinen bir soruna yol açabilir. Bu ise ani hızlanmalar esnasında direksiyon hakimiyetini zorlaştırabilir. Bununla beraber ağırlığın ön tarafta daha yoğun olması viraj alma ve genel yol tutuşunu olumsuz etkileyebilir.