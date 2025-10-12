Gabar Dağı'nda yolunu kaybeden tır sürücüsü termal dron ile bulundu

Gabar Dağı bölgesindeki bir tesise tırla malzeme götüren Rıdvan V. ile telefonda konuşurken saat 00.55'te irtibatının kesildiğini belirten eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Engebeli ve ağaçlarla kaplı bölgede 16 kişilik ekibin yer aldığı 3 araç ve termal dron ile yapılan arama sonucu Rıdvan V. saat 06.55 sıralarında bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Rıdvan V, kontrol amaçlı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Rıdvan V'nin yolunu kaybettiği, cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yardım isteyemediği ve bir bölgede aracıyla yardım beklediği öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır