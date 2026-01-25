HABER

Gaddar hemşire 5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! Tutuklandı

İçerik devam ediyor

Türkiye, henüz 5 günlükken hemşire tarafından darbedilen Deniz Esin Bozoklar bebeği konuştu. Gaddar hemşirenin defalarca başına vurduğu ve bacaklarını sıktığı bebeğin bu nedenle zihinsel engelli kaldığı öne sürülürken, o anlara ait görüntüler infial yaratmıştı. Şiddeti uygulayan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın tutuklanmasına karar verildi.

Olay, 26 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi.

HEMŞİRE, 5 GÜNLÜK BEBEĞİ DARBETTİ

Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin düşük kiloda dünyaya geldiği için kuvöze alınan Deniz Esin Bozoklar adını verdikleri bebekleri, 5 günlükken hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından darbedildi.

Gaddar hemşire 5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! Tutuklandı 1

BAŞINA VURDU, BACAKLARINI SIKTI

Bağrıyanık, kan alma sırasında huysuzlanıp ağlamasına sinirlendiği Deniz Esin’in başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan olay, 5 gün sonra başka hemşirenin bebeğinin bacağında şişlik olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Gaddar hemşire 5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! Tutuklandı 2

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Hemşirenin konuyu hastane yönetimine bildirmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Hazel Dırık Bağrıyanık’ın bebeği darbettiği tespit edildi.

DAVA AÇILDI

Bağrıyanık’ın hastanedeki görevine son verildi. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da hemşirenin yargılanmasına karar verdi. Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gaddar hemşire 5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! Tutuklandı 3

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında, Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık ise yer almadı. Duruşmada Deniz Esin Bozoklar’ın ailesinin avukatı Sait Bolat, şiddet anlarına ilişkin görüntülerin dava dosyasına girdiğini belirterek, hemşirenin tutuklanmasını talep etti. Mahmeke, Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

POLİSE TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, dün gece geç saatlerde Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Bağrıyanık, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

