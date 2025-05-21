Gagavuzya nerede, nereye bağlı? Gagavuzya'ya nasıl gidilir? Gagavuzya'nın nüfusu, başkenti

Gagavuzlar, Oğuz Türkü kökenli olduğu bilinen topluluklar arasında yer alır. Yaklaşık olarak 250 bin kadar Gagavuz’un bulunduğu bilinmektedir. Gagavuzlar eski SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) topraklarında yerleşik olarak yaşamaktadır. Köklü bir geçmişe sahip olan Gagavuzların yaşadıkları bölge Gagavuzya şeklinde anılmaktadır.

Gagavuzya nerededir? Gagavuzya nereye bağlıdır?

Gagavuzların büyük bir bölümü Moldova'nın güney tarafındaki Bucak adı verilen yörede yaşamaktadır. Gagavuz köyleri Ukrayna’da Odese ile Zaporojye şehirlerindedir. Ayrıca Kazakistan, Romanya, Kırgızistan, Kabardey ve Özbekistan’da da yer almaktadırlar. Moldova’da bulunan Gagavuz Cumhuriyeti dışında Bender’de 1600, Dinyester Nehri’nin kuzey tarafında 3300, Kişinev’de 8000 olacak şekilde, Bulgaristan ve Yunanistan ile birlikte yaklaşık olarak 20 bin Gagavuz’un yaşadığı bilinmektedir.

Gagavuzya başkenti Komrat’tır. Komrat, aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olarak bilinir. Bölgede özerk hükümet vardır. Rumence, Rusça ve Gagavuzca dilleri resmi dil olarak kabul edilir. Gagavuzya nüfusu ağırlıklı olarak Gagavuzlardan oluşur. Nüfus 134 bin 535 civarındadır. Yüzölçümü ise 1.832 kilometrekaredir.

Gagavuzya'ya nasıl gidilir?

Gagavuzya adı verilen Gagavuz özerk bölgesine dünyanın her yerinden gidilebilmektedir. Seyahat etmek ve bölgeyi gezmek için herhangi bir vize işlemine ihtiyaç olmaz. Gagavuzya’ya ulaşabilmek adına önce Moldova’ya gidilmesi gerekir. Çünkü Gagavuzya, Moldova Cumhuriyeti’ne ait sınırlardadır. Türkiye’den Gagavuza’ya giderken ise sadece kimlik yeterli olabilmektedir.

Gagavuzya’ya ulaşmak için önce hava ya da kara yolu ile ulaşılabilen Moldova’ya gidilmesi gerekir. Türkiye’den Moldova’ya gidilebilmektedir. Bunun için İzmir, İstanbul ya da Ankara üzerinden direkt uçuşlarla hava yolu kullanılabilmektedir. Ayrıca kara yolu üzerinden de Moldova’ya ulaşım mümkün olur.

Moldova’da tek hava yolu ülkenin başkenti olan Kişinev’dedir. Bu yüzden önce Kişinev’e oradan da Gagavuzya Özerk Bölgesi’ne ulaşılabilir. Moldova’ya Türkiye’den kara yolu ile yaklaşık olarak 13 saat süre içinde varılabilmektedir. Ancak yolların engebeli olması nedeni ile daha çok hava yolu tercih edilmektedir.