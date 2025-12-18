HABER

GAİN Medya soruşturması genişliyor! Okan Karacan gözaltına alındı

GAİN Medya'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon genişliyor. Bu kapsamda sunucu Okan Karacan, gözaltına alındı.

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenlemişti.

YASA DIŞI BAHİS VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Yasa dışı bahis” ve “Suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında; Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında gözaltı kararı verilmişti.

OPERASYON GENİŞLİYOR! OKAN KARACAN GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca GAİN Medya'ya ait tüm kuruluşlara da TMSF kayyum olarak atanmıştı. Gain'e yönelik gerçekleştirilen operasyon genişliyor. Bu kapsamda sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

2012 YILINDA KURULDU

Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Anahat Holding 2022 yılında faaliyete geçti. İstanbul/Ataşehir merkezli holdingin kurucusu olarak Selahattin Aydın görülüyor. Anahat Holding bünyesindeki IC Kıymetli Madenler A.Ş., Anahat Enerji A.Ş., IC Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş., Anadolu Kılavuzluk A.Ş., ITS Tech, Avrasya Robotik, Zero Wates, Avrasya Air ve GAİN Medya bulunuyor.

