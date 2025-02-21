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  4. Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması: "Sponsorluk anlaşmamız yok, kulübümüzü iltisaklı gösterenler hakkında hukuki işlem başlatılacaktır"

Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması: "Sponsorluk anlaşmamız yok, kulübümüzü iltisaklı gösterenler hakkında hukuki işlem başlatılacaktır"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
21.02.2025 13:33
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31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin Maydonoz Döner üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlendi. Bu durum sonrası Galatasaray ile Maydonoz Döner arasında sponsorluk anlaşması olduğu iddiaları gündeme geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, sponsorluk olmadığı belirtildi ve "Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır" denildi.

Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması: "Sponsorluk anlaşmamız yok, kulübümüzü iltisaklı gösterenler hakkında hukuki işlem başlatılacaktır"

Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamaya göre, döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği tespit edildi.

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SPONSORLUK İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Bahsi geçen döner zincirinin Maydonoz Döner isimli yemek zinciri olduğu ortaya çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından Maydonoz Döner ile Galatasaray arasında sponsorluk anlaşması olduğu tartışmaları gündeme geldi.

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ: SPONSORLUK ANLAŞMAMIZ YOKTUR

Bunun üzerine Galatasaray açıklamada bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."

Konuyla ilgili olarak Ali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

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açıklama galatasaray
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