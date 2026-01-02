HABER

Galaxy S26'da şu anda hiçbir telefonda yer almayan özellik olabilir

Samsung'un One UI 8.5 yazılımında Privacy Display (Gizlilik Ekranı) adını taşıyan bir özellik keşfedildi. Aktarılan bilgilere göre bu özellik ekranın yan açılardan bakıldığında daha az görünür olmasını sağlıyor ve yanınızdaki kişiler ekranınızdaki içeriği göremiyor. Şu an itibarıyla dünyadaki başka hiçbir akıllı telefonda benzer bir (donanım tabanlı) özellik bulunmuyor. Bu açıdan Galaxy S26'nın bir ilki gerçekleştirmesi bekleniyor.

Enes Çırtlık

Birkaç ay önce, Galaxy S26 Ultra'nın telefon ekranındaki içerikler için ek gizlilik sağlayan bir özellikle geleceğini iddia edilmişti. Şimdi, One UI 8.5 yazılımı incelenerek bu özelliğin nasıl çalıştığı gözler önüne serildi.

GALAXY S26, "GİZLİLİK EKRANI" ÖZELLİĞİNE SAHİP OLABİLİR

One UI 8.5 yazılımında keşfedilen özelliğin adı Privacy Display (Gizlilik Ekranı). "İpuçları" uygulamasına göre, bu yeni özellik ekranın yan açılardan bakıldığında daha az görünür olmasını sağlıyor. Bu özelliğe sahip bir telefonu kalabalık bir ortamda kullanırken "Gizlilik Ekranı"nı açtığınızda; yanınızdaki kişiler ekranınızın içeriğini göremiyor, sadece kararmış bir ekran görüyorlar.

Özellik telefonun Ayarlar uygulamasından veya Hızlı Panel'deki Gizlilik Ekranı kısayolundan açılabiliyor. Hatta 'Açılma Koşulları' bölümünü düzenleyerek özelliğin otomatik olarak devreye girmesi için şartlar belirlenebiliyor.

İŞİN SIRRI "FLEX MAGIC PIXEL"

Bu özellik muhtemelen Samsung Display üretimi yeni nesil bir OLED panel gerektiriyor. Güney Koreli ekran firması, 2024'ün başlarında Mobil Dünya Kongresi (MWC) fuarında "Flex Magic Pixel" özelliğine sahip bir OLED panel sergilemişti. Samsung'un Galaxy S26 serisinde de aynı teknolojiye sahip bir panel kullanması kuvvetle muhtemel.

Bu özelliğin üç Galaxy S26 modelinde de mi (S26, S26+, S26 Ultra) yoksa sadece Galaxy S26 Ultra'da mı sunulacağı henüz net değil. Şu an itibarıyla dünyadaki başka hiçbir akıllı telefonda benzer bir (donanım tabanlı) özellik bulunmuyor.

