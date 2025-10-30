HABER

Galaxy S26 hakkında ilk resmi ipuçları geldi! (Çift işlemci stratejisi geri dönüyor olabilir)

Samsung, 2025 üçüncü çeyrek kazanç toplantısında Galaxy S26 serisine dair ilk resmi ipuçlarını verdi. Samsung Mobil Deneyim Bölümü Başkan Yardımcısı Daniel Araujo, konuşmasında Galaxy S26 serisinin özelliklerini doğrulayıcı nitelikte ifadeler kullanırken, Samsung'un gelecek planı da ortaya çıktı. Ayrıca Güney Koreli üreticiye göre akıllı telefon fiyatları yükselebilir.

Enes Çırtlık

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi serisi Galaxy S26, yavaş yavaş netleşiyor. Şirketin 2025 üçüncü çeyrek kazanç toplantısında yapılan açıklamalar, yeni seride yalnızca tasarım tarafında değil, diğer bazı konularda da önemli gelişmeler yaşanacağını gösteriyor. İşte detaylar...

SAMSUNG'UN ÜST YÖNETİCİSİNDEN GALAXY S26'NIN ÖZELLİKLERİNİ DOĞRULAYICI SÖZLER

Samsung'un 2025 üçüncü çeyrek kazanç toplantısında konuşan Samsung Mobil Deneyim Bölümü Başkan Yardımcısı Daniel Araujo, Galaxy S26 serisinin “kullanıcı odaklı, yeni nesil yapay zekâ, ikinci nesil özel AP (uygulama işlemcisi) ve yeni kamera sensörleri dâhil olmak üzere daha güçlü bir performansla kullanıcı deneyimini kökten değiştireceğini” söyledi.

GALAXY S26 İÇİN ÇİFT İŞLEMCİ STRATEJİSİ

Android Authority'de yer alan habere göre, Araujo’nun açıklamaları, Galaxy S26 serisinin en azından bazı bölgelerde Exynos 2600 işlemcisiyle geleceğini büyük ölçüde doğruluyor. Exynos 2600’ün Samsung tarafından üretilen ilk 2nm çip olacağı söyleniyor. Önceki raporlar, Samsung’un Galaxy S26 serisini güçlendirmek için Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini de kullanacağını doğrulamıştı. Bu da, şirketin bir kez daha çift işlemci stratejisi izleyeceği anlamına geliyor.

Daha önceki bir rapora göre, yalnızca standart Galaxy S26 modeli Exynos çipiyle gelirken, diğer modellerde Qualcomm çipleri kullanılacak. Ancak, Samsung resmi detayları paylaşmadan bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Bununla birlikte, Araujo’nun bahsettiği “özel AP”, “For Galaxy” etiketli özel bir Snapdragon işlemciyi de işaret ediyor olabilir. Kazanç toplantısının ardından gelen bir soruda Araujo, “Galaxy S26 için AP (yonga seti) değerlendirmesi hâlâ devam ediyor, bu yüzden gelecek yılki amiral gemisi serimizi henüz doğrulayamıyoruz.” ifadelerini kullandı.

SAMSUNG'UN GELECEK PLANI

Araujo, Samsung’un katlanabilir ürün yelpazesini yenilemeye devam etmeyi planladığını ve “ürün portföyünü güçlendirmeyi ve müşteri tabanını genişletmek için yeni deneyimler sunmayı” hedeflediğini belirtti. Şirket ayrıca Galaxy Watch modellerinde sağlık odaklı yapay zekâ özelliklerini genişletmeyi ve TWS (kablosuz kulaklık) ürün gamını yeni modellerle büyütmeyi planlıyor.

Samsung ayrıca Galaxy Z Fold 7’nin başarısına vurgu yaparak, bu çeyrekte amiral gemisi telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlara yönelik istikrarlı bir talep gözlemlediklerini belirtti.

Kuzey Amerika ve Güney Kore’deki satışları hafifçe düşmesine rağmen, şirketin genel performansı geçen yıla kıyasla iyileşme gösterdi.

İleriye dönük olarak Samsung, yaklaşan Galaxy S26 serisi ve yeni katlanabilir modelleri de dahil olmak üzere yapay zekâ destekli akıllı telefonlara daha fazla odaklanacağını söylüyor. Şirket, bu ivmeyi korumak amacıyla sezonluk kampanyalar düzenlemeyi ve saatler ile kablosuz kulaklıklar gibi ekosistem cihazlarını ön plana çıkarmayı planlıyor.

TELEFON FİYATLARI ARTABİLİR

Samsung, 2026 yılında yapay zekâ liderliği ve yenilikçi form faktörlerine odaklanacağını belirtiyor. Ayrıca şirket, bellek gibi kilit bileşenlerde fiyat artışları beklediğini, bunun da akıllı telefon fiyatlarının yükselmesine neden olabileceğini öngörüyor.

