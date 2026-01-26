HABER

Galaxy S26 ile bir dönem sona eriyor! Kullanıcılar bunu sevecek

Samsung, Galaxy S25'te de görüldüğü üzere, hala 128GB depolama alanına sahip amiral gemisi Android telefonlar sunan az sayıdaki üreticiden biri. Ancak yeni bir sızıntı Galaxy S26 ile beraber bu dönemin sona erebileceğini ortaya koydu.

Enes Çırtlık

Galaxy S26 serisi için bekleyiş sürerken; Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'dan oluşması beklenen yeni Galaxy S26 serisiyle ilgili sızıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak yeni bir sızıntı daha yapılmış durumda.

BU SIZINTIYA GÖRE GALAXY S26'NIN 128 GB'LIK SEÇENEĞİ OLMAYACAK

Android Authority'de yer alan iddiaya göre, ismi açıklanmayan Finlandiyalı bir perakendeci Samsung Galaxy S26 serisi için renk ve depolama bilgilerini yayınladı. Eğer sızıntı doğruysa S26 serisinin temel modeli Galaxy S26 görünüşe göre 256GB ve 512GB seçenekleriyle sunulacak.

Bu sızıntı sadece Finlandiya kaynaklı olduğu için 128GB'lık bir modelin dünyanın diğer bölgelerinde satılması elbette mümkün. Ancak, ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe daha önce temel Galaxy S26'nın 256GB depolama ile başlayacağını iddia etmişti. Yani 128GB seçeneğine veda edilecek gibi görünüyor.

Bunun dışında web sitesi, Galaxy S26 Plus'ın 256GB ve 512GB seçenekleriyle; Galaxy S26 Ultra'nın ise görünüşe göre 256GB, 512GB ve 1TB varyantlarıyla satılacağını bildiriyor.

Görünüşe göre üç telefon da Finlandiya'da Siyah, Beyaz, Kobalt Menekşe ve Gök Mavisi renk seçenekleriyle sunuluyor. Buna karşılık, bir başka sızıntı kaynağı Evan Blass daha önce Ultra modelinin Gümüş Gölge (Silver Shadow) ve Pembe Altın (Pink Gold) renklerinde de sunulacağını iddia etmişti. Bu son iki rengin Samsung.com'a özel olduğunu tahmin ediliyor.

Her halükarda, Samsung'un Galaxy S26 serisinde 128GB depolama alanı seçeneği sunmayı bırakarak Çinli rakiplerini ve Apple'ı yakalaması bekleniyor. Samsung'un iddiaya göre APV kodeği aracılığıyla daha yüksek kaliteli video sunacak olması nedeniyle bu özellikle önemli olacak.

