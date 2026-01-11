Galaxy S26'nın satış tarihi sızdırıldı: İşte bilinenler

Geçtiğimiz yılın sonlarında, ünlü duyumcu Evan Blass, muhtemel Galaxy S26 Unpacked etkinlik tarihini 25 Şubat 2026 olarak açıklamıştı. Son iki Galaxy S Unpacked etkinliğinin Ocak sonlarında yapıldığı göz önüne alındığında, bu tarih o zamanlar uzak bir ihtimal gibi görünüyordu. Şimdi ise 25 Şubat'ta tanıtılması giderek daha da güçlü bir ihtimal haline gelen Samsung Galaxy S26 serisinin satışa çıkacağı muhtemel tarih de sızdırılmış durumda.

GALAXY S26 SERİSİNİN SATIŞA SUNULACAĞI TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

GSMArena'da yer alan habere göre, Fransa'dan bir kaynak, Galaxy S26 serisinin Avrupa'da 11 Mart'ta çıkış yaparak satışa sunulacağını iddia ediyor.

Eğer bu iddia doğruysa ön siparişler 11 Mart'tan daha önce bir tarihte, teslimatlar ise muhtemelen 11 Mart'ta başlayacaktır. Bu durumda Galaxy S26 serisi için şöyle bir tablo ortaya çıkıyor gibi görünüyor:

25 Şubat'ta tanıtılacak.

11 Mart'tan önceki bir tarihte ön siparişler başlayacak.

11 Mart'tan itibaren satışa sunulacak.

Galaxy S26 ailesinin Galaxy S26, S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra modellerinden oluşması bekleniyor. Şu ana kadarki söylentiler, şirketin Edge serisini sonlandıracağını ve bunun yerine Plus modelini üretmeye devam edeceğini öne sürüyor.