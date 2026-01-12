Galaxy S26 sürprizi: "Hayalet ekran" teknolojisi sadece Ultra'ya değil, hepsine geliyor!

Samsung, Gizlilik Ekranı özelliğini Tüm Galaxy S26 Serisine Getirebilir

Görünüşe göre Samsung, yakında Galaxy S26 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Samsung'un serinin en büyük abisi olan Galaxy S26 Ultra'da "Gizlilk Ekranı" (Privacy Display) adını taşıyan bir özellik sunacağı iddia edilmişti. Basitçe anlatmak gerekirse bu özellik açıldığında, ekrana tam karşıdan bakıldığında ekranın net bir şekilde görüneceği, ancak yandan bakıldığında ekranın kararacağı veya okunamaz hale geleceği öne sürülmüştü.

Şimdi ise bu özellikle ilgili yeni bir iddia daha var.

'GİZLİLİK EKRANI' GALAXY S26 SERİSİNİN TAMAMINDA BULUNABİLİR

FNNews'in yeni bir raporuna göre, söylentilere konu olan yapay zeka destekli "Gizlilik Ekranı" (Privacy Display) özelliği, sadece en pahalı model olan Galaxy S26 Ultra ile sınırlı kalmayacak. Daha önce, bu özelliği kullanabilmek için Galaxy S26 Ultra modeline sahip olmanın gerekeceği öne sürülürken, şimdi standart Galaxy S26 ve S26+'ın da bu özelliği alacağı iddia ediliyor.

Son olarak, Samsung'un bu özellik için "Flex Magic Pixel OLED" adı verilen bir teknoloji kullanarak donanım düzeyinde gelişmeler yaptığı bildiriliyor.