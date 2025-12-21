HABER

Galaxy Z Flip8'in işlemcisi için dikkat çeken iddia!

Samsung'un yaz mevsiminde katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip8 ve Galaxy Z Fold8'i piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni bir iddiaya göre ise Galaxy Z Fold8'in aksine dikey olarak katlanabilecek Galaxy Z Flip8'in işlemcisi belli olmuş olabilir.

Enes Çırtlık

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S26 ailesine güç vereceği iddia edilen Dünyanın ilk 2 nm akıllı telefon çipi Exynos 2600'ü tanıtmıştı.

GALAXY Z FLİP8 EXYNOS 2600 MÜ KULLANACAK?

Şimdi Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, Samsung'un bu yaz piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip8'de de Exynos 2600'ü kullanacağını iddia ediyor.

Galaxy Z Flip8 in işlemcisi için dikkat çeken iddia! 1

Galaxy Z Flip7, Exynos 2500'ü kullanarak Samsung'un bir Exynos yonga seti kullandığı ilk katlanabilir cihazı olmuştu. Bu nedenle, halefinin de o çipin devamıyla (Exynos 2600) gelecek olması pek de sürpriz olarak görülmüyor.

GALAXY Z FOLD8'İN İŞLEMCİSİ İSE...

Öte yandan, tıpkı selefi gibi Galaxy Z Fold8'in de Qualcomm'un en yeni ve en güçlüsü yonga seti ile geleceği söyleniyor. Bu durumda bu işlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 oluyor.

