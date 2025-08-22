10 ilden sadece birinde birinci parti değişti! Son anket sonuçları geldi: 'Yeniden Refah' sürprizi

'Terörsüz Türkiye' süreci, belediye başkan transferleri, anayasa tartışmaları ve erken seçim tartışmaları derken siyaset atmosferi son günlerde yine hareketli. Bu hareketliliğin seçim anketlerine yansıması merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıklayan ORC Araştırma şimdi de 16-20 Ağustos aralığında Karadeniz'in 10 ilinden anket sonuçlarını paylaştı. İşte İstanbul, Ankara ve 10 Karadeniz ilinden o dikkat çeken sonuçlar...