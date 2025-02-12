HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 12 Şubat Çarşamba kar tatili haberi! Hangi illerde bugün okullar tatil? Tekirdağ, Samsun, İstanbul, Çorum... Tek tek açıklandı

12 Şubat Çarşamba kar tatili haberi! Hangi illerde bugün okullar tatil? Tekirdağ, Samsun, İstanbul, Çorum... Tek tek açıklandı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.02.2025 07:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı ve soğuk hava yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Dün etkisini artıran kar yağışı İstanbul'da ve bazı illerde vatandaşlara zor anlar yaşatırken; öğrenci ve veliler "Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?" sorularına yanıt aramaya başladı. Beklenen açıklama ise İstanbul, Tekirdağ, Samsun, Kahramanmaraş, Çorum, Kastamonu, Sinop valiliklerinden peş peşe geldi. İşte 12 Şubat Çarşamba kar tatili haberiyle ilgili detaylar...

Kar yağışı başladı, kar tatili haberleri gelmeye başladı. Türkiye'yi etkisine alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler gözünü kar tatili açıklaması için valiliklere dikmişti. Beklenen kar tatili haberleri ise peş peşe geldi, "12 Şubat Çarşamba bugün hangi illerde bugün okullar tatil?" sorusunun yanıtı belli oldu.

SON DAKİKA | 7 İLDE OKULLARA KAR TATİLİ

Gelen son dakika haberlerine göre 7 ilde eğitim-öğretime bugün ara verildi. Peki hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

İSTANBUL

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiğini kaydeden Gül, "Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, meteoroloji raporları doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde bugün okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildi.

SAMSUN

SAMSUN

Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde bugün taşımalı bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Nurhak ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime bugün için ara verildi. Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

ÇORUM

ÇORUM

Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim kapsamında Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde kar ve buzlanmadan dolayı eğitim 12 Şubat 2025 günü bir gün tatil edilmiştir. Aşdağul beldemiz, İncesu ve Karahacip köylerimizde taşımalı eğitime devam edilecektir."

Anahtar Kelimeler:
kar tatili Çorum İstanbul Kastamonu Kahramanmaraş Samsun Sinop Tekirdağ okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TFF'den Adana Demirspor kararı! "Müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle..."

TFF'den Adana Demirspor kararı! "Müsabakayı terk etmeleri gerekçesiyle..."

O ilçede kuduz alarmı! Mahallelerde 6 ay süreyle karantina uygulanacak

O ilçede kuduz alarmı! Mahallelerde 6 ay süreyle karantina uygulanacak

Hacıosmanoğlu harekete geçti! Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Hacıosmanoğlu harekete geçti! Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Cani baba kızını öldürdükten sonra bunu yapmış: "Anne beni niye öldürdün"

Cani baba kızını öldürdükten sonra bunu yapmış: "Anne beni niye öldürdün"

İstanbul'da iğrenç olay! Evinden lise öğrencilerini taciz etti, çırılçıplak soyundu

İstanbul'da iğrenç olay! Evinden lise öğrencilerini taciz etti, çırılçıplak soyundu

Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında karar! Türkiye'ye iade edilecekler

Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında karar! Türkiye'ye iade edilecekler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.