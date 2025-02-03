20 yıllık çalışma ortaya çıkardı: Yüzde görülen belirti gizli kalp sorununa işaret ediyor! Ölüm riski 10 kat daha fazla

Kaş bölgesindeki çizgilerin, kan basıncı ve lipid profilleri gibi mevcut yöntemlerden daha iyi bir kardiyovasküler risk değerlendirme yöntemi olmadığını söylerken, düşük maliyetle basit bir bakışta daha erken bir uyarı işareti verebileceğini söylediler. 2019'da Almanya, Münih'te düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Kongresi'nde sunulan çalışma, bağlantı için kesin bir neden bulamadı ancak bunun ateroskleroz (damar sertliği) veya plak birikimi nedeniyle atardamarların sertleşmesiyle ilgili olabileceğini teorileştiriyor.
Ateroskleroz, kalp krizlerine ve diğer kardiyovasküler olaylara büyük katkıda bulunur ve kolajen proteinindeki değişiklikler ve oksidatif stres hem aterosklerozda hem de kırışıklıklarda rol oynuyor gibi görünmektedir. Ayrıca, alındaki kan damarları o kadar küçüktür ki plak oluşumuna karşı daha hassas olabilirler, bu da kırışıklıkların damar yaşlanmasının erken belirtilerinden biri olabileceği anlamına gelir.
Çalışmada, başlangıçta 32, 42, 52 ve 62 yaşlarında olan ve hepsi sağlıklı olan 3.200 çalışan yetişkinden oluşan bir grup analiz edildi. Alınlarındaki kırışıklıkların sayısına ve derinliğine göre puanlar atayan doktorlar tarafından muayene edildiler.
Sıfır puan kırışıklık olmadığı anlamına gelirken, üç puan çok sayıda derin kırışıklık anlamına geliyordu. Katılımcılar 20 yıl boyunca takip edildi ve bu süre zarfında 233'ü çeşitli nedenlerden öldü. Bunlardan %15,2'sinin iki ve üç puan kırışıklığı, %6,6'sının bir puan kırışıklığı ve %2,1'inin hiç kırışıklığı yoktu.
Yazarlar, kırışıklık puanı bir olan kişilerin, kırışıklığı olmayan kişilere göre kardiyovasküler hastalıktan ölme riskinin biraz daha yüksek olduğunu buldular. Yaş, cinsiyet, eğitim, sigara içme durumu, kan basıncı, kalp hızı, diyabet ve lipid seviyeleri için ayarlamalar yapıldıktan sonra, kırışıklık skoru iki ve üç olanların, kırışıklık skoru sıfır olan kişilere kıyasla ölme riski neredeyse 10 kat daha fazlaydı.
Çalışmanın yazarı olan Fransız doktor, "Kırışıklık puanınız ne kadar yüksekse, kardiyovasküler ölüm riskiniz o kadar artıyor. Yüksek kolesterol veya hipertansiyon gibi risk faktörlerini göremezsiniz veya hissedemezsiniz. Alnınızdaki kırışıklıkları bir belirteç olarak inceledik çünkü çok basit ve görsel. Bir kişinin yüzüne bakmak bile bir alarm verebilir.” dedi.
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