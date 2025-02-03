20 yıllık çalışma ortaya çıkardı: Yüzde görülen belirti gizli kalp sorununa işaret ediyor! Ölüm riski 10 kat daha fazla

Ateroskleroz, kalp krizlerine ve diğer kardiyovasküler olaylara büyük katkıda bulunur ve kolajen proteinindeki değişiklikler ve oksidatif stres hem aterosklerozda hem de kırışıklıklarda rol oynuyor gibi görünmektedir. Ayrıca, alındaki kan damarları o kadar küçüktür ki plak oluşumuna karşı daha hassas olabilirler, bu da kırışıklıkların damar yaşlanmasının erken belirtilerinden biri olabileceği anlamına gelir.