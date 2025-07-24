37 saat sürdü! Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangın sonrası kahreden manzara: 119 futbol sahası büyüklüğünde...

Tekirdağ'daki orman yangını, sıçradığı Çanakkale'de de büyük zarara yol açtı. Gelibolu ilçesine ulaşan yangında yanan alanlar dron ile görüntülendi. Gelen görüntüler kahreden manzarayı gözler önüne serdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır