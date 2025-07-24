37 saat sürdü! Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangın sonrası kahreden manzara: 119 futbol sahası büyüklüğünde...

Tekirdağ'daki orman yangını, sıçradığı Çanakkale'de de büyük zarara yol açtı. Gelibolu ilçesine ulaşan yangında yanan alanlar dron ile görüntülendi. Gelen görüntüler kahreden manzarayı gözler önüne serdi.
Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde 15 Temmuz günü çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı.
Yangında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköyde bulunan orman ve tarım arazileri küle döndü.
Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale edildi.
Çanakkale’deki yangın yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına alındı.
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