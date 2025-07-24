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37 saat sürdü! Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangın sonrası kahreden manzara: 119 futbol sahası büyüklüğünde...

Tekirdağ'da başlayıp Çanakkale'ye sıçrayan yangının ardından yürek burkan bir tablo ortaya çıktı. Çanakkale'deki yangın yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına alınabilmişti. Bu süre diliminde 119 futbol sahası büyüklüğünde alanın yandığı belirlendi.

37 saat sürdü! Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangın sonrası kahreden manzara: 119 futbol sahası büyüklüğünde...

Tekirdağ'daki orman yangını, sıçradığı Çanakkale'de de büyük zarara yol açtı. Gelibolu ilçesine ulaşan yangında yanan alanlar dron ile görüntülendi. Gelen görüntüler kahreden manzarayı gözler önüne serdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ÇANAKKALE'YE SIÇRAN YANGINDA KAHREDEN MANZARA

TEKİRDAĞ'DA BAŞLADI, ÇANAKKALE'YE SIÇRADI

37 saat sürdü! Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangın sonrası kahreden manzara: 119 futbol sahası büyüklüğünde... G1

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde 15 Temmuz günü çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı.

37 saat sürdü! Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangın sonrası kahreden manzara: 119 futbol sahası büyüklüğünde... G2

Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı.

TARIM ARAZİLERİ KÜLE DÖNDÜ

37 saat sürdü! Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangın sonrası kahreden manzara: 119 futbol sahası büyüklüğünde... G3

Yangında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköyde bulunan orman ve tarım arazileri küle döndü.

37 saat sürdü! Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangın sonrası kahreden manzara: 119 futbol sahası büyüklüğünde... G4

Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale edildi.

37 saat sürdü! Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangın sonrası kahreden manzara: 119 futbol sahası büyüklüğünde... G5

Çanakkale’deki yangın yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına alındı.

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Çanakkale Tekirdağ orman yangını dron zarar
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