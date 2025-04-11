Ankara baharda kışı yaşıyor! Gören dönüp dönüp tarihe bakıyor: Başkent, Nisan ayında karla kaplandı...

Günler öncesinden yapılan fırtınalı kar beklentisi uyarısı Ankara'da yerini buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlerine göre, başkent Ankara'da kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyordu. Hatta dün alınan karar ile Ankara Valisi Vasip Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle cuma günü eğitime ara verildiğini bildirdi.
Kar yağışı, gece saatlerinde düşen sıcaklıklar ile beraber etkili oldu. Zaman zaman hızlanan kar, sabah saatlerinden itibaren şehri beyaza bürüdü. Başkentte çekilen videolarda lapa lapa kar yağışı gözlemlendi.
Yoğun kar yağışı sadece Ankara'da da görülmedi. Pek çok şehirde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Bartın'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde 1 saat süren kar yağışı daha sonra etkisini kaybetti.
Bolu kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Bursa'da hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kentin yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah işe gitmek için sokağa çıkanlar, beyaz örtüyle karşılaştı
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