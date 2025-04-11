Ankara baharda kışı yaşıyor! Gören dönüp dönüp tarihe bakıyor: Başkent, Nisan ayında karla kaplandı...

Günler öncesinden yapılan fırtınalı kar beklentisi uyarısı Ankara'da yerini buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlerine göre, başkent Ankara'da kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyordu. Hatta dün alınan karar ile Ankara Valisi Vasip Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle cuma günü eğitime ara verildiğini bildirdi.