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Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent Projesi' tanıtıldı

ANKARA'nın yeni ticaret merkezi olarak tasarlanan ve 1,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlaması amaçlanan İvedikent Projesi, düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı ve temeli atıldı.Yenimahalle ilçesinin Yuvaköy Mahallesi'nde hayata geçirilecek projenin temel atma törenine Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın yeni ticaret merkezi olarak tasarlanan ve 1,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlaması amaçlanan İvedikent Projesi, düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı ve temeli atıldı.

Yenimahalle ilçesinin Yuvaköy Mahallesi'nde hayata geçirilecek projenin temel atma törenine Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldı. Projenin, 1,5 milyonun üzerinde kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

'ANKARAMIZIN EKOSİSTEMİNE ÇOK DEĞERLİ BİR KATKI SUNACAK'

ASO Başkanı Seyit Ardıç, projenin Ankara'nın değerine değer katacağını ve üretim gücünü artıracağını belirterek, "Bugün temelini attığımız İvedikent'in, Ankara’mızın üretim ve ticaret ekosistemine çok değerli bir katkı sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

'ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİNE UYGUN BİR ÜRETİM ALANI İNŞA EDİLİYOR'

ATO Başkanı Gürsel Baran da Ankara'nın memur şehri kimliğini yırtıp attığını belirterek, "Artık güçlü bir sanayi, ticaret ve girişimcilik şehri durumunda. Üreten, istihdam oluşturan ve katma değer sağlayan bir Başkent. Ankara Ticaret Odası olarak, üretim altyapısının gelişmesi, yatırım ortamının güçlenmesi ve girişimcilerimizin modern koşullarda faaliyet göstermesini her zaman destekliyoruz. İvedikent, bu anlayışın en güzel örneğini teşkil ediyor. Bu projeyle, sanayicimizin ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıya sahip, lojistik olarak avantajlı ve çağın gerekliliklerine uygun bir üretim alanı inşa ediliyor. Projenin aynı zamanda sosyal yaşam alanlarıyla donatılmış olması, yaşam kalitesi açısından da örnek bir model oluşturuyor" ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLIBu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent Projesi' tanıtıldı

Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent Projesi' tanıtıldı - Ekonomi - Ankara -

Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent Projesi' tanıtıldı - Ekonomi - Ankara -

Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent Projesi' tanıtıldı - Ekonomi - Ankara -

Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent Projesi' tanıtıldı - Ekonomi - Ankara -

Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent Projesi' tanıtıldı - Ekonomi - Ankara -

Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent Projesi' tanıtıldı - Ekonomi - Ankara -

Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent Projesi' tanıtıldı - Ekonomi - Ankara -

Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent Projesi' tanıtıldı - Ekonomi - Ankara -

Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent Projesi' tanıtıldı - Ekonomi - Ankara -

Ankara'nın yeni ticaret merkezi 'İvedikent Projesi' tanıtıldı - Ekonomi - Ankara -
Anahtar Kelimeler:
Ankara ticaret yaşam
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