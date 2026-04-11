Artemis 2 Ay'daki görevini tamamladı, Dünya'ya döndü

Ay’a uzun yıllar sonra gerçekleştirilen ilk insanlı görev olan Artemis 2 kapsamında mürettebat, görevlerini tamamlayarak Dünya’ya iniş yaptı.

Devrim Karadağ

Uzun yıllar sonra Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olan Artemis 2 görevini tamamladı. 1 Nisan'da başlatılan görev kapsamında 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk insanlı yolculuğu yapan 4 kişilik mürettebat; 7 Nisan'da Ay'ın yer çekiminin Dünya'ya göre daha baskın hale geldiği "etki alanından" çıkmıştı.

Görev süresince Ay'ın etrafında tur atarak bu uydunun daha önce görünmeyen kısmını görüntüleyen ekip, Dünya'ya dönüşe geçmişti.

DÜNYA'YA İNİŞ YAPTI

Mürettebatı taşıyan Orion uzay aracı, California eyaletinin San Diego kenti açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

İnişten sonraki iki saat içinde mürettebat, uzay aracından çıkarılarak helikopterlerle USS John P. Murtha gemisine taşınırken; orada tıbbi incelemeye tabi tutulacak.

TRUMP’TAN TARİHİ MESAJ: "SIRADAKİ DURAK MARS!"

Beyaz Saray basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Artemis II mürettebatının Pasifik’e inişini anlık olarak Virginia, Charlottesville’deki Trump Winery’den izledi.

ABD Başkanı , Truth Social hesabı üzerinden paylaşımında şunları söyledi:

"Tüm yolculuk muhteşemdi, iniş ise tek kelimeyle mükemmeldi. Mürettebatı en kısa sürede Beyaz Saray’da görmek için sabırsızlanıyorum. Bunu tekrar yapacağız ve ardından bir sonraki adımımız Mars olacak."

NASA BAŞKANI ISAACMAN: "AMERİKA AY İŞİNE GERİ DÖNDÜ"

Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan NASA Başkanı Jared Isaacman, Artemis II’nin sadece bir test değil, yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu açıkladı:

"Ve suya iniş! Amerika, astronotları Ay’a gönderip onları güvenli bir şekilde geri getirme işine yeniden başladı. Görev Komutanın Reid Wiseman, Victor, Christina ve Jeremy olağanüstü bir iş çıkardılar. Bu yetenekli astronotlar dünyaya ilham verdi ajanslarını ve ülkelerini insanlığın yıldızlara gönderilen elçileri olarak temsil ettiler. Bu bir test göreviydi. Uzayın acımasız ortamına hiç olmadığı kadar ileriye gidildi ve gerçek bir risk taşıyordu. Ay yüzeyine geri dönüp bir Ay üssü inşa etmek için bu riski kabul ettiler. Tebrikler Artemis II, görev tamamlandı."

"YALNIZ DEĞİLLERDİ"

Isaacman, başarının küresel bir iş birliğinin ürünü olduğunu hatırlatarak, "Tüm NASA personeli, ticari ve uluslararası ortaklarımız ve dünyanın dört bir yanındaki insanların umutları onlarla birlikteydi. Bu görev sizler olmadan mümkün olamazdı" diyerek projede emeği geçen binlerce kişiye teşekkür etti.

İşte tarihi kareler;

Anahtar Kelimeler:
Dünya Ay (Dünya'nın uydusu) artemis
