Askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu: Ailelerine acı haber verildi!

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin kimlik bilgilerini paylaştı. Şehit ailelerine acı haber verildi.
Düşen uçakta bulunan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu. Mercan’ın Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri erkan, baba Halil İbrahim Mercan ve anne Ayşe Mercan’a şehit olduğunu bildirdi. Acı haberi alan yakınları da apartmanın önüne akın etti. Baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.
Kargo uçağında bulunan personeller arasında yer alan Hava Astsubay İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştı. Hava Astsubay İlker Aykut'un şehit haberi ailesine Muratlı İlçe Kaymakamlığı ve askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Ünal Aykut ve anne Zülbiye Aykut yasa boğulurken, mahalle sakinleri ve yakınları şehit ailesinin evine akın ederek taziyelerini iletti.
Kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın (53) şehadet haberi, memleketi Karabük'teki ailesine ulaştı. Şehit Özcan'ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan annesi Şamiye Özcan ile babası Mehmet Özcan'a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.
Acı haberin ardından Şirinevler Mahallesi Atlıhan Caddesi'ndeki baba evine, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Türk bayrağı asıldı. Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.Askeri erkan tarafından Kuran'ın şehadet haberi ailesine verilirken, oğlunun şehit haberini alan baba Osman Kuran gözyaşlarını boğuldu. Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Astsubay Emrah Kuran'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Bursalı Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız şehit oldu. Kazada şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın ise Bursa’nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi’nden olduğu öğrenildi.
