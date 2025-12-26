'Asrın Felaketi'nin izleri siliniyor, şehirler yeniden ayağa kalkıyor! İşte deprem bölgesinin öncesi ve sonrası

'Asrın Felaketi' olarak anılan 6 Şubat depremlerinin yaraları sarılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olurken; yaşanan acılar yürekleri yakmıştı. Depremin hemen ardından bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvayan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği kısa sürede 455 bin konutun inşaasını tamamladı.

BAKAN KURUM: "455 BİNİNCİ KONUTU TESLİM EDİYORUZ"

Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutların teslim süreci devam ederken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz' sözümüzü tuttuğumuz bugünlere geldik. İnşallah yarın 455. konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine vereceğiz. Depremin sabahında beraber ağladığımız kardeşlerimizin konutlarını yarın teslim edecek olmak dünyanın en büyük mutluluğu ve şerefi. 455 bininci konutu teslim ediyoruz, tarihi bir görevi yerine getirdik" diye konuştu.

YAŞANAN DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ: ÖNCESİ VE SONRASI...

Bakan Kurum "Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız" ifadelerini kullanırken; yaşanan değişim ise Bakanlığı paylaştığı fotoğraf karelerine yansıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği; yaşanan yıkımı ve ardından inşaa edilen konutları paylaştı.

İşte deprem bölgesinin öncesi ve sonrası: