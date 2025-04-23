Bakırköy'de korkunç kaza! Motosiklet tankere çarptı: 1 ölü

Bakırköy D-100 Karayolu'nda motosiklet ile tanker çarpıştı. Kazada motosikletli öldü. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
(DHA)
İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1
İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -
İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -
İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -
İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -
İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -
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