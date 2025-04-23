HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakırköy'de korkunç kaza! Motosiklet tankere çarptı: 1 ölü

Bakırköy D-100 Karayolu'nda motosiklet ile tanker çarpıştı.

Çiğdem Sevinç

Bakırköy D-100 Karayolu'nda motosiklet ile tanker çarpıştı. Kazada motosikletli öldü. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

(DHA)

İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1

İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -

İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -

İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -

İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -

İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -

İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -

İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -

İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -

İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -

İstanbul - Bakırköy'de motosiklet tankere çarptı: 1 ölü-1 - Gündem - İstanbul -
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alırken... 'İlçe seçimine göre binlerce lira kar edilebiliyor'

Altın alırken... 'İlçe seçimine göre binlerce lira kar edilebiliyor'

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı

Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı

Valizinden 6 bin tane çıktı: Savunması pes dedirtti!

Valizinden 6 bin tane çıktı: Savunması pes dedirtti!

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.