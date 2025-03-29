Bayram göçü başladı: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Dün geceden bu yana, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Bolu geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır