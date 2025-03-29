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  4. Bayram göçü başladı: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

Bayram göçü başladı: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

29.03.2025 09:07
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9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluğa sebep oldu. Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan da görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Dün geceden bu yana, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Bolu geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu

Bayram tatili yoğunluğunun dün başladığı Anadolu Otoyolu’nda bu sabah da hareketlilik devam etti.

Yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri de otoyol güzergahı üzerinde denetimlerini artırdı.

Trafik yoğunluğunun gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

GECE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

GECE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde dün gece saatlerinde yoğunluk arttı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu.

Kuyrukta beklemek istemeyen bazı araçlar ise emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalıştı.

İstanbul'da da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyenlerin trafik yoğunluğu gece boyu devam etti.


(İHA)

Anahtar Kelimeler:
bayram
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