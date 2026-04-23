Büyük mirasın ebedi savunucuları! Tüm çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun

23 Nisan 1920'de Ankara’nın tozlu yollarında parlayan o hürriyet ateşi, sadece bir meclis binasının kapılarını değil; esaret zincirlerine vurulmak istenen bir milletin istikbalini de sonuna kadar araladı. Bu önemli tarih, Türk milletinin kendi kaderi üzerinde hiçbir vesayeti kabul etmeyeceğini, iradesini hiçbir beşeri güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği bir başkaldırı günü olan tarihe damga vurdu.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla başlayan süreç, Türkiye’nin yönetim biçiminde köklü bir değişimin miladı oldu. İşte Meclis’in açılışından çocuk bayramına uzanan sürecin tarihsel gelişimi ve resmiyete kavuşma kronolojisi:

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TEMEL TAŞI

23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın kendi temsilcileri aracılığıyla yönetimde söz sahibi olduğu yeni bir dönemi başlattı. İstanbul’un işgali ve Osmanlı yönetiminin otoritesini kaybetmesinin ardından, tüm karar yetkisi "Milletin temsilcilerine" geçti. Bu tarih, halk iradesine dayalı modern devlet yapısının ilk somut adımı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu temel taşı olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ BAYRAMI

23 Nisan’ın tek bir isim altında bayram olarak kutlanması, farklı kanunların ve geleneklerin yıllar içinde birleşmesiyle gerçekleşti. 1921 yılında çıkarılan bir kanunla, TBMM’nin açılışı "23 Nisan Milli Bayramı" adıyla Türkiye’nin ilk milli bayramı ilan edildi.

NEDEN ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLDİ

Bu günün çocuklara adanmasının arkasında, yeni kurulan devletin dinamizmini ve sürekliliğini temsil eden bir sosyal vizyon yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara olan güveni ve savaşın yarattığı toplumsal yıkımı (özellikle çok sayıdaki savaş yetimini) onarmak isteği, bayramın ana motivasyonunu oluşturdu. Devletin en önemli kazanımı olan "milli egemenlik", korunması gereken bir miras olarak toplumun en genç üyelerine emanet edildi. 1979 yılının UNESCO tarafından "Dünya Çocuk Yılı" ilan edilmesiyle birlikte kutlamalar uluslararası bir nitelik kazandı.

2026'da da 23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. 81 il kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla donatıldı.