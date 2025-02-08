Demansın 5 erken belirtisine dikkat! Üstelik hafıza kaybı değil...

1. KİŞİLİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Florida Eyalet Üniversitesi'nde davranış bilimleri profesörü olan Angelina Sutin tarafından yürütülen bir araştırma, demanslı kişilerin bilişsel gerileme göstermeden önce kişilik değişiklikleri yaşadıklarını buldu. Dışa dönüklük, uyumluluk ve sorumlulukta bir düşüş gözlemlendi, bu değişiklikler hastalığın semptomları ilerledikçe hızlandı.

Bu değişiklikler günlük davranışlarda tespit edilebilir. Örneğin, dışa dönüklüğün azalması sosyal geri çekilme veya daralan bir sosyal çevre olarak kendini gösterebilir. Sutin'e göre bu göstergeler hafıza bozukluğundan daha kolay fark edilir.