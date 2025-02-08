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Demansın 5 erken belirtisine dikkat! Üstelik hafıza kaybı değil...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.02.2025 12:03
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Bireyin sadece zihinsel işlevlerini değil aynı zamanda aile bağlarını, toplumsal dinamikleri ve sağlık sistemlerini de derinden etkileyen karmaşık hastalık: demans... Erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığı demans hastalığının farkında olmanız gereken bazı az bilinen işaretleri var. İşte demansın hafıza kaybı olmayan beş erken belirtisi...

Uzmanlar, bunamayı erken evrelerinde tespit etmenin hayati önem taşıdığı konusunda hemfikir. Bu acımasız hastalığın bir tedavisi olmasa da erken teşhis, şiddetli semptomların başlangıcını geciktirmeye yardımcı olabilir ve bu hastalığa sahip olanlara daha uzun süre daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayabilir.

DEMANSIN GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKEN 5 BELİRTİSİ

İngiltere'nin Alzheimer Derneği şunları söyledi: "Şu anda bunama için bir tedavi yok, ancak erken belirtileri ve semptomları tanımak hala çok önemli."

Öte yandan New York Times, hastalığın erken evrelerinde insanların sıklıkla göz ardı edebileceği bazı belirtiler yaşadığını bildirdi.

Hafıza kaybı genellikle Alzheimer da dahil olmak üzere bunamayla ilişkilendirilse de, dikkat edilmesi gereken tek gösterge bu değildir. Bunamanın başlangıcını işaret edebilecek diğer belirtiler sıklıkla göz ardı edilir.

Bu semptomların birçoğu izole durumlara veya diğer nedenlere atfedilebilse de, bunlar göz ardı edilmemelidir. Bunlar zaman içinde sürekli olarak devam ederse veya birkaçı aynı anda ortaya çıkarsa, bir sağlık uzmanından değerlendirme istemek esastır.

1. KİŞİLİK DEĞİŞİKLİKLERİ

1. KİŞİLİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Florida Eyalet Üniversitesi'nde davranış bilimleri profesörü olan Angelina Sutin tarafından yürütülen bir araştırma, demanslı kişilerin bilişsel gerileme göstermeden önce kişilik değişiklikleri yaşadıklarını buldu. Dışa dönüklük, uyumluluk ve sorumlulukta bir düşüş gözlemlendi, bu değişiklikler hastalığın semptomları ilerledikçe hızlandı.

Bu değişiklikler günlük davranışlarda tespit edilebilir. Örneğin, dışa dönüklüğün azalması sosyal geri çekilme veya daralan bir sosyal çevre olarak kendini gösterebilir. Sutin'e göre bu göstergeler hafıza bozukluğundan daha kolay fark edilir.

2. SÜRÜŞ ZORLUĞU

2. SÜRÜŞ ZORLUĞU

Washington Üniversitesi'nden nöroloji profesörü Ganesh Babulal'a göre, araba kullanma zorluğu, diğer semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce bile bilişsel gerilemenin ilk belirtilerinden biri olabilir.

Sürüş, birkaç bilişsel sistemi bir araya getirir ve herhangi bir bozukluk kaza riskini artırabilir. Görme bozukluğu veya ilaç yan etkileri gibi yaşa bağlı fiziksel sorunlar da rol oynayabilirken, bu değişikliklerin farkında olmak önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
alzheimer bunama demans alzheimer belirtileri
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