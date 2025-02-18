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  4. Kar yağışı İstanbul'u esir alacak! Artık tüm detaylar netleşti... Okulların, tatil edilmesi beklenen gün bile belli oldu

Kar yağışı İstanbul'u esir alacak! Artık tüm detaylar netleşti... Okulların, tatil edilmesi beklenen gün bile belli oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.02.2025 10:24
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İstanbul'da bu hafta beklenen kar yağışı ve soğuk hava, büyük bir etki yaratacak! Meteoroloji uzmanları, özellikle perşembe ve cuma günleri yoğun kar yağışının şehirde etkili olacağını, cumartesiye kadar kar yağışının devam edeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 30 cm'ye kadar ulaşabileceğini belirtiyor. İstanbul'un her köşesinde karla kaplı bir manzara bekleniyor ve okulların tatil olma ihtimali gündemde. Hava sıcaklıkları ise sıfırın altına düşerek buzlanma ve don olaylarına yol açacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.

Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Macit, yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini vurgulayarak, "Yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da cumartesiye kadar sıcaklıklar sıfır ila 2 derece arasında olacak. En düşük sıcaklığın ise eksi 1 ile eksi 2'ye düşmesini bekliyoruz. Kar yağışının İstanbul'un Kuzey ve Doğu bölgelerinde daha etkili olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"KAR YAĞIŞI İLK ÖNCE ANADOLU YAKASI'NDA ETKİLİ OLACAK"

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Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağış sisteminin kuzeyden geldiğini kaydetti.

Yeni gelen hava kütlesinin 10 gün önceki hava kütlesinden daha soğuk olduğunu belirten Tek, soğuk havanın daha çok çarşambadan itibaren hissedilmeye başlanacağını ifade etti.

Tek, perşembe günü kar yağışının İstanbul'a giriş yapacağını anlatarak, "Perşembe günü soğuk kütlenin en yoğun olduğu gün. Cuma, cumartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul'u terk edecek." dedi.

"UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR SOĞUK HAVA DALGASI GELMEMİŞTİ"

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Kar yağışının İstanbul'un her yerinde etkili olacağının altını çizen Tek, "Kar yağışı ilk önce Anadolu Yakası'nda etkili olacak. Cuma günü İstanbul'un tamamı eşit şekilde kar alacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece de kar yağışı etkili olacak." ifadelerini kullandı.

Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz."

"CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK"

"CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir de kentin tüm kesimlerinde kar yağışı beklendiğini belirtti.

Arktik kökenli kuvvetli soğuk havanın Sibirya destekli olarak Orta Karadeniz'den yayılarak ülke içinde etkili olmasının beklendiğini bildiren Özdemir, hava sıcaklığının hissedilir derece düşeceğini kaydetti.

Özdemir, çarşamba İstanbul'da yağmurlu havanın devam edeceğini, daha sonra sıcaklıkların kar yağma seviyelerine düşebileceğini anlatarak, çarşamba akşamından itibaren karla karışık yağışın İstanbul'da ve Karadeniz'in kıyı bölgelerinde etkili olacağını belirtti.

Perşembe günü kuvvetli rüzgarla birlikte İstanbul'da kar yağışı beklediklerini dile getiren Özdemir, "İstanbul'da cuma günü de kar yağışı daha da etkisini arttıracak. Cumartesi ve pazar günü soğuk hava ve kar yağışı devam edecek." dedi.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara İstanbul İstanbul Valiliği Fırtına kar buz
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