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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine ulaşmaya çalışan yüzlerce düzensiz göçmenin oluşturduğu insan seli dikkat çeken görüntüler ortaya çıkarırken, Madrid yönetimi acil müdahale kararı aldı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Avrupa'nın kapısında yaşanan yeni göç dalgası, Ceuta kıyılarından gelen çarpıcı görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunuldu.
Kaynak: AA

YÜZLERCE GÖÇMEN İSPANYA KIYILARINA AKIN ETTİ

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi G1

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre düzensiz göçmenler, Ceuta kentine yakın, Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket etti.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi G2

Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen, yüzmeye çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahalede bulunuldu.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi G3

İspanya'nın deniz güvenliği ve kurtarma servisi, denizden 300'den fazla kişiyi kurtardı, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ayrıca İspanyol Kızılhaçı işbirliğiyle 117 kişi sudan kurtarıldı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi G4

İspanyol güvenlik güçleri, yaklaşık 200 kişiye devriye botlarıyla eşlik etti.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi G5

Faslı yetkililer, İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi.

Anahtar Kelimeler:
Fas İspanya göçmen Avrupa yüzme
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