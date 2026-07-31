Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Avrupa'nın kapısında yaşanan yeni göç dalgası, Ceuta kıyılarından gelen çarpıcı görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunuldu.

Kaynak: AA