Dünyada sadece 3 ülkede var! Kayıp yüzlerin gizemi... Sır olayların aydınlatıldığı laboratuvar görüntülendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Antropoloji Laboratuvarı görüntülendi. Adli vakalarda kayıp şahısların bulunması ya da cinayet olaylarının aydınlatılmasında insan kafataslarına "yüz giydirme" veya " "yeniden yüzlendirme" çalışmaları önemli rol oynuyor. Laboratuvar dünyada sadece 3 ülkede bulunuyor.

Dünyada sadece üç ülkede bulunan antropoloji laboratuvarlarından biri olan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Antropoloji Laboratuvarı kapılarını açtı. En karmaşık cinayetlerin aydınlatılmasına ışık tutan Antropoloji Laboratuvarı'nda yapılan "iskelet incelemesi", "adli yaşlandırma" ve "yeniden yüzlendirme" çalışmaları sayesinde kayıp kişilerin kimliklendirilmesi yapılırken ölüm nedenine ilişkin bilimsel verilere de ulaşılabiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ TEK ADLİ ANTROPOLOJİ LABORATUVARI

"Yüz giydirme" veya "yüzlendirme" olarak bilinen yeniden yüzlendirme çalışmaları ise klasik kimliklendirme yöntemleriyle DNA, parmak izi, diş kayıtları gibi bulgularla sonuç alınamayan vakalarda devreye giriyor.

Söz konusu vakalarda uygulanan "Manchester Yöntemi" olarak da adlandırılan "yeniden yüzlendirme" çalışmaları sayesinde kimliği belirsiz bireylerin bulunan kafataslarının yüz hatları yüzde 90 tespit edilerek şekillendiriliyor. Laboratuvarda ortaya çıkarılan resim ise 81 ilde kayıp şahıslar büro amirliklerine gönderiliyor.

Antropolojik inceleme uzmanı polis memuru Semih Bol, AA muhabirine, adli vakalarda karşılaşılan iskelet ve iskelet buluntularının kimliklendirilmesine yönelik 3 temel alanda uzmanlık hizmeti verildiğini söyledi.

"İskelet incelemesi", "adli yaşlandırma" ve "yeniden yüzlendirme"nin gerçekleştirildiği Antropolojik İnceleme Şube Müdürlüğünün 81 ilin tamamına hizmet verdiğine işaret eden Bol, "2011 yılından bu yana Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren antropoloji laboratuvarımızda, Türkiye genelinden gelen adli vakalara yönelik bilimsel inceleme ve kimliklendirme hizmeti sunuyoruz. Laboratuvarımız Türkiye'de bulunan tek laboratuvardır." diye konuştu.

İskelet incelemelerinin kayıp şahısların kimliklendirilmesinde kendilerine çok değerli ipuçları verdiğini söyleyen Bol, "Kemik yapılarının analiz edilmesiyle bireyin yaşını, cinsiyetini, boy uzunluğunu, beslenme alışkanlıklarını ve hatta ölüm sonrası zamanı ve travmaları tespit edebiliyoruz." dedi.

