Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor

SERGİLERLE DOLU BİR ŞEHİR: SANATIN KALBİ İZMİR’DE ATIYOR

Festival boyunca İzmir’in dört bir yanına yayılan sergiler, kenti yaşayan bir sanat galerisine dönüştürüyor. İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda “Hatırla! Kimsin? Bilinçaltının Karanlık Kıvrımlarında Bir Yolculuk” sergisi ziyaretçileri bilinçaltının derinliklerinde bir keşfe davet ederken, “Bayrak ve Tarihin Tarifi” sergisi millî değerleri sanatsal bir dille yorumlayacak. Aynı mekânda çağdaş Filistin sanatına güçlü bir saygı duruşu niteliği taşıyan “Hâlâ Yaşıyorum” ve “Filistin Benim Vatanım” sergileri de sanatseverlerle buluşacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Zamanın Katmanları” sergisi İstanbul’un tarihsel belleğini yeniden kurgularken; Tarihi Alsancak Tren Garı’nda açılacak “Toulouse-Lautrec: Belle Époque ve Bohemya” sergisi Paris’in bohem ruhunu İzmir’e taşıyacak.