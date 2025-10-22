HABER

Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin büyüsü Ege’nin incisi İzmir’de yeniden hayat buluyor. 64 durak 600’ye yakın etkinlikle 9 gün boyunca kültürün sanatın ve coşkunun kalbi İzmir’de atıyor. Tarihin denizin ve sanatın iç içe geçtiği bu eşsiz şehir 25 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy “Türkiye Kültür Yolu Festivali, sadece bir sanat etkinliği değil; tarihimizle, kültürümüzle, değerlerimizle halkımızı buluşturan, şehirlerimizi sanatla yeniden yorumlayan büyük bir kültürel dönüşüm hareketidir. Ve bu dönüşümün en parlak duraklarından biri kuşkusuz İzmir’dir.

Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor G1

İzmir; sadece Ege’nin değil, ülkemizin dört bir yanını yansıtan bir kültür mozaiğidir. Bu topraklar, Homeros’un dizeleriyle yankılanan geçmişten, Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı günlere, sanatıyla, insanıyla, duruşuyla her zaman öncü olmuştur.

Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor G2

Bu yıl festivalimiz kapsamında İzmir’de 64 farklı durakta, 600’e yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Sergiler, konserler, tiyatrolar, söyleşiler, çocuk atölyeleri, mutfak kültürü etkinlikleri ve daha niceleriyle bu şehir, dokuz gün boyunca adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüşecek.

Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor G3

Alsancak’tan Bergama’ya, Bornova’dan Çeşme’ye kadar uzanan bu kültür yolculuğu, yalnızca geçmişe bir saygı duruşu değil, aynı zamanda geleceğe ilham verecek bir vizyonun ifadesidir” dedi.

SERGİLERLE DOLU BİR ŞEHİR: SANATIN KALBİ İZMİR’DE ATIYOR

Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor G4

Festival boyunca İzmir’in dört bir yanına yayılan sergiler, kenti yaşayan bir sanat galerisine dönüştürüyor. İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda “Hatırla! Kimsin? Bilinçaltının Karanlık Kıvrımlarında Bir Yolculuk” sergisi ziyaretçileri bilinçaltının derinliklerinde bir keşfe davet ederken, “Bayrak ve Tarihin Tarifi” sergisi millî değerleri sanatsal bir dille yorumlayacak. Aynı mekânda çağdaş Filistin sanatına güçlü bir saygı duruşu niteliği taşıyan “Hâlâ Yaşıyorum” ve “Filistin Benim Vatanım” sergileri de sanatseverlerle buluşacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Zamanın Katmanları” sergisi İstanbul’un tarihsel belleğini yeniden kurgularken; Tarihi Alsancak Tren Garı’nda açılacak “Toulouse-Lautrec: Belle Époque ve Bohemya” sergisi Paris’in bohem ruhunu İzmir’e taşıyacak.

Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor G5

Şehrin farklı noktalarındaki sergilerle festivalin sanat yelpazesi de genişliyor. Tarihi Alsancak Tren Garı, “Şehrin Gerçek Yüzleri”, “Türkiye’nin Minyatürleri” ve “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması” sergilerine ev sahipliği yapıyor; Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi “Yaşayan Miras: Cam Sanatı” seçkisini ağırlıyor. Bergama Müzesi “Amphora (Denizden Gelen Kültür)”, İzmir İktisadi Kongre Merkezi “Bosna Hersek Minyatür Şehir Kapıları”, Swissôtel Büyük Efes ise “Pazırık’tan Yağcıbedir’e El Dokuma Halı ve Kilim” sergileriyle ziyaretçilerini bekliyor.

