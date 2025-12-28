Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı! Diyarbakır'da korkunç kadın cinayeti

Diyarbakır korkunç olayı konuşuyor. Uyuşturucu suçundan cezaevinde kalan O.G. (38), bir süre önce tahliye edildikten sonra, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı (28) boğdu.

BOĞUP BOŞ ARAZİYE GÖMDÜ

Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen O.G., dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı bilinmeyen nedenle boğdu. O.G., daha sonra Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp gömdü.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA HAREKETE GEÇTİ

Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı’nın öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayet şüphelisi O.G. yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı’nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

O.G.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

