Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı! Diyarbakır'da korkunç kadın cinayeti

Diyarbakır'da bir kadın cinayeti işlendi. Bir süre önce cezaevinden çıkan O.G., dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı boğarak öldürdü, yetmedi cesedi araziye gömdü! Cani adam gözaltına alındı.

Diyarbakır korkunç olayı konuşuyor. Uyuşturucu suçundan cezaevinde kalan O.G. (38), bir süre önce tahliye edildikten sonra, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı (28) boğdu.

BOĞUP BOŞ ARAZİYE GÖMDÜ

Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen O.G., dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı bilinmeyen nedenle boğdu. O.G., daha sonra Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp gömdü.

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı! Diyarbakır da korkunç kadın cinayeti 1

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA HAREKETE GEÇTİ

Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı’nın öldürüldüğü tespit edildi.

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı! Diyarbakır da korkunç kadın cinayeti 2

Cinayet şüphelisi O.G. yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı’nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

O.G.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
