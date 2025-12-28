HABER

İstanbul'un göbeğindeki otel odasını cephaneliğe çevirmişler! Yaşları daha 19, 20...

İstanbul'un göbeğinde bir otelde kalan şüphelilerin odasına düzenlenen baskında bulunanlar 'pes' dedirtti. GBT sorgularında olumsuzluk bulunmayan ancak sonradan 7 suç kaydı ortaya çıkan şüpheliler yatağın altını adeta cephaneliğe çevirmiş!

Beşiktaş’ta motorize yunus ekibi şüphe üzerine durdukları otomobildeki 2 kişiye üst araması yaptı. Herhangi bir olumsuzluk olmamasına rağmen 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen polis, otelde kaldıklarını söyleyen şüphelilerin odasına baskın düzenledi. Polis odada yaptığı aramada yatağın altına gizlenmiş 1 kalaşnikof, 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler ve 137 mermi ele geçirdi. Baskın anı kameralara yansırken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

GBT SORGULARINDA OLUMSUZLUK ÇIKMADI

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, Kuruçeşme’de şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Polis, araçtan inen İlhan Efe K. (20) ve Olcay Ö.'ye (19) üst araması yaptı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında da herhangi olumsuzluk olmayan 2 kişi, Ortaköy’de bir otelde kaldıklarını söyledi.

OTELE BASKIN

Şüphelilerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, otelin 107 numaralı odasına baskın düzenledi. Baskın anı kameralara yansıdı.

YATAK ALTINDAN KALAŞNİKOF ÇIKTI

Otel odasında arama yapan polis, katlamalı yatağın altına gizlenmiş, örtüye sarılı halde kalaşnikof olarak bilinen uzun namlulu silah ele geçirdi. Devam eden çalışmalarda odada, 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler 38 kalaşnikof mermisi ve 99 da tabanca mermisi de bulundu. Aramaların ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan İlhan Efe K. ve Olcay Ö., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin poliste daha önceden toplam 7 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

