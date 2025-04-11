Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası tablo değişti... 2023 seçimini bilen SONAR'dan son anket

2023 yılının Mayıs ayındaki seçimlerini neredeyse nokta atışı doğru tahmin eden SONAR'dan yeni seçim anketi geldi. Yalnızca VIP abonelere gönderdiği anket sonuçları sosyal medyada gündem olurken, gazeteci Özlem Gürses partilerin aldıkları oy oranlarını Sözcü TV canlı yayınında paylaştı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası erken seçim çağrılarını daha da yükselten CHP'nin oy oranındaki değişim dikkat çekti. Peki bugün erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte SONAR'ın son seçim anketine göre AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve diğer partilerin oy oranları...