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Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası tablo değişti... 2023 seçimini bilen SONAR'dan son anket

Son seçim anketi SONAR'dan geldi, CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekerken, Ekrem İmamoğlu sorusuna verilen yanıtlar da gündem oldu. 2023 yılındaki seçimleri doğru tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi'nin VIP üyelere gönderdiği son seçim anketinde MHP'nin baraj altında kaldığı görüldü. Peki son seçim anketinde hangi parti ne kadar oy aldı? Gençler hangi partiye yöneldi? İşte AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve diğer partilerin son oy oranları.

Devrim Karadağ

2023 yılının Mayıs ayındaki seçimlerini neredeyse nokta atışı doğru tahmin eden SONAR'dan yeni seçim anketi geldi. Yalnızca VIP abonelere gönderdiği anket sonuçları sosyal medyada gündem olurken, gazeteci Özlem Gürses partilerin aldıkları oy oranlarını Sözcü TV canlı yayınında paylaştı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası erken seçim çağrılarını daha da yükselten CHP'nin oy oranındaki değişim dikkat çekti. Peki bugün erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte SONAR'ın son seçim anketine göre AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve diğer partilerin oy oranları...

CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK DEĞİŞTİ

CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK DEĞİŞTİ

SONAR tarafından yapılan ankette katılımcılara "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorsusu yöneltildi. Alınan cevaplara göre CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti.

AK Parti'nin oylarının son 1 ayda yüzde 0,9 düştüğü, CHP'nin oyunu yüzde 1,8 artırdığı görüldü. Böylece yüzde 3,5 olan fark da yüzde 6,2'ye yükseldi.

MHP BARAJ ALTINDA KALDI

MHP BARAJ ALTINDA KALDI

Ocak ayında yüzde 8,3 oy desteğine ulaşan MHP, Şubat ayında 7,3'e Mart ayında ise 6,7'ye düştü. Böylece ankete göre MHP baraj altında kaldı. MHP yalnızca 2 ayda yüzde 1,6 oranında destek kaybı yaşadı.

ZAFER PARTİSİ VE İYİ PARTİ'NİN OY ORANI

ZAFER PARTİSİ VE İYİ PARTİ'NİN OY ORANI

Tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin ve İYİ partisi'nin oy oranları da dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre İYİ Parti, en yüksek oy olan 5. parti; Zafer Partisi ise 6. parti oldu.

DEM PARTİ'NİN SON OY ORANI

DEM PARTİ'NİN SON OY ORANI

DEM Parti ise en çok oy alan 3. parti oldu.

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