Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası tablo değişti... 2023 seçimini bilen SONAR'dan son anket

2023 yılının Mayıs ayındaki seçimlerini neredeyse nokta atışı doğru tahmin eden SONAR'dan yeni seçim anketi geldi. Yalnızca VIP abonelere gönderdiği anket sonuçları sosyal medyada gündem olurken, gazeteci Özlem Gürses partilerin aldıkları oy oranlarını Sözcü TV canlı yayınında paylaştı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası erken seçim çağrılarını daha da yükselten CHP'nin oy oranındaki değişim dikkat çekti. Peki bugün erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte SONAR'ın son seçim anketine göre AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve diğer partilerin oy oranları...
SONAR tarafından yapılan ankette katılımcılara "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorsusu yöneltildi. Alınan cevaplara göre CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti.
AK Parti'nin oylarının son 1 ayda yüzde 0,9 düştüğü, CHP'nin oyunu yüzde 1,8 artırdığı görüldü. Böylece yüzde 3,5 olan fark da yüzde 6,2'ye yükseldi.
Ocak ayında yüzde 8,3 oy desteğine ulaşan MHP, Şubat ayında 7,3'e Mart ayında ise 6,7'ye düştü. Böylece ankete göre MHP baraj altında kaldı. MHP yalnızca 2 ayda yüzde 1,6 oranında destek kaybı yaşadı.
Tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin ve İYİ partisi'nin oy oranları da dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre İYİ Parti, en yüksek oy olan 5. parti; Zafer Partisi ise 6. parti oldu.
DEM Parti ise en çok oy alan 3. parti oldu.