Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı: Togg T10F'in dünya prömiyeri gerçekleştirildi, ön sipariş tarihi belli oldu!

"KADEMELİ OLARAK DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE AÇILACAĞIZ"

Fuat Tosyalı, Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını kaydederek, mobilite ekosistemlerini Avrupa'da da büyütmek üzere Togg'u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Tosyalı, "Mobiliteyi her gün yeniden tanımlamak için çalışan, her güne bir yenilikle uyanan bir marka olarak, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye’nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte, Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

