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Evlatlarının mezarını ziyaret edemeyen yaşlı çifte Vali Yiğitbaşı çifte bayram yaşattı

Kolon kanseri nedeniyle Ankara’da hayatını kaybeden İlhan Taşpınar’ın, Afyonkarahisar’da yaşayan ve maddi imkansızlıklar sebebiyle uzun süredir evlatlarının mezarını ziyarete gidemeyen ailesinin yardımına Vali Kübra Güran Yiğitbaşı yetişerek aileye çifte bayram yaşattı.

Yaşadıkları bu derin acıya rağmen, evlatlarının kabrinde bir Fatiha okuyamamanın burukluğunu taşıyan 76 yaşındaki Remziye Taşpınar durumu ’Halk Günü’ toplantısında Vali Yiğitbaşı’na aktardı. Bunun üzerine harekete geçen ve yaşlı teyzenin talebine kayıtsız kalmayan Vali Yiğitbaşı İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile istişare edip, gerekli görevlendirmelerin yapılmasını sağladı. Remziye Taşpınar ve kocası Osman Taşpınar (79) emniyete ait sivil araç ile polisler nezaretinde İlhan Taşpınar’ın Ankara’daki mezarına ulaştırıldı. Sevinç gözyaşları ile evlatlarının kabrine giden yaşlı çift, çocuklarının mezarını düzenleyip ardından bol bol dua ederek, Kur’an-ı Kerim okudular.

"EVLADINA KAVUŞAN YÜREKLERE SABIR, EVLADIMIZA ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Gerçekleştirilen ziyaret sonrası yaşlı çift yine polisler tarafından Afyonkarahisar’ın Esentepe Mahallesi’ndeki evlerine bırakıldı.
Yaşlı çifte duyarlılığı ile çifte bayram yaşatan Vali Yiğitbaşı ise yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun temel değerlerinden biri olan vefaya inancımızla hareket ederek, ulaşım ve rehberlik desteğiyle kıymetli ailemizi Ankara’daki mezarlığa ulaştırarak, evlatlarına duydukları özlemi bir nebze de olsa dindirme imkanı sağlamaya çalıştık. Evladına kavuşan yüreklere sabır, evladımıza Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Evlatlarının mezarını ziyaret edemeyen yaşlı çifte Vali Yiğitbaşı çifte bayram yaşattı

Evlatlarının mezarını ziyaret edemeyen yaşlı çifte Vali Yiğitbaşı çifte bayram yaşattı

Evlatlarının mezarını ziyaret edemeyen yaşlı çifte Vali Yiğitbaşı çifte bayram yaşattı

Evlatlarının mezarını ziyaret edemeyen yaşlı çifte Vali Yiğitbaşı çifte bayram yaşattı

Evlatlarının mezarını ziyaret edemeyen yaşlı çifte Vali Yiğitbaşı çifte bayram yaşattı

Evlatlarının mezarını ziyaret edemeyen yaşlı çifte Vali Yiğitbaşı çifte bayram yaşattı

Evlatlarının mezarını ziyaret edemeyen yaşlı çifte Vali Yiğitbaşı çifte bayram yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Vali Afyonkarahisar mezarlık ziyaret
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