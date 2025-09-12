Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelere yönelik yoğun saldırıları ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla araçlarıyla veya yaya olarak Reşid Caddesi üzerinden Gazze’nin güneyine doğru göç etmeye devam ediyor.
Katliamdan kaçıp imkansızlıklar içinde başlarını sokacak yeni bir yer arıyorlar.
Kimi kamyonetle kimi otomobille kimiyse motosikletle kentten ayrılıyor.
Hiçbir imkanı olmayan ise yürüyerek gidiyor.
İsrail, Hamas'ın son kalesi olarak gördüğü Gazze kentine büyük bir operasyon hazırlığı içinde.
Büyük operasyon henüz başlamadı ama İsrail ordusu yaklaşık bir haftadır kentteki yüksek katlı binaları hedef alıyor.
