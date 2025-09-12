Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelere yönelik yoğun saldırıları ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla araçlarıyla veya yaya olarak Reşid Caddesi üzerinden Gazze’nin güneyine doğru göç etmeye devam ediyor.