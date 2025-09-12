HABER

Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

İsrail ordusu saldırılarını artıracağını duyurmasının ardından Gazze’den gelen görüntüler yine tüm dünyada gündem oldu. İsrail, salı günü sivillerden Gazze kentini boşaltmalarını istedi. Yüzbinlerce kişinin sığındığı kentten göç başladı. Gazze’de yaşayan halk iki yıl içinde, kim bilir kaçıncı kez yine yollara düştü. İşte bölgeden gelen son görüntüler…

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelere yönelik yoğun saldırıları ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla araçlarıyla veya yaya olarak Reşid Caddesi üzerinden Gazze’nin güneyine doğru göç etmeye devam ediyor.

GAZZE'DE YENİ GÖÇ DALGASI

Katliamdan kaçıp imkansızlıklar içinde başlarını sokacak yeni bir yer arıyorlar.

Kimi kamyonetle kimi otomobille kimiyse motosikletle kentten ayrılıyor.

Hiçbir imkanı olmayan ise yürüyerek gidiyor.

200 BİN KİŞİ KENTİ TERK ETTİ

İsrail, Hamas'ın son kalesi olarak gördüğü Gazze kentine büyük bir operasyon hazırlığı içinde.

Büyük operasyon henüz başlamadı ama İsrail ordusu yaklaşık bir haftadır kentteki yüksek katlı binaları hedef alıyor.

