Gazze'de yürek burkan görüntü! Mezarlıklarda boş yer kalmadı

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, İsrail saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulamıyor. Gazzeliler, mezarlıklarda boş yer kalmadığı için yakınlarını tarım arazilerine defnediyor. Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, Katil İsrail'in saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Cezayir Vakfı ve Türk Mezarlık'larında yeni alanlar eklendi. Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, İsrail saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor.

Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

HAN YUNUS'TA EL-ALBANİ CAMİİ YIKIMI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan El-Albani Camii'nin yıkımı havadan görüntülendi.

İki yılı aşkın süren savaş boyunca İsrail'in saldırıları nedeniyle cami kullanılamaz hale gelirken, çevrede yerinden edilen Filistinlilerin kurduğu çadır yerleşim alanları bulunuyor.

HAMAS: GAZZE'DE SİVİLLERİ HEDEF ALAN İSRAİL'İN ATEŞKESE SAYGI GÖSTERMESİ SAĞLANMALI

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de sivil bir aracı hedef alarak 7'si çocuk, 3'ü kadın 11 Filistinliyi öldürdüğü saldırının ateşkesin ihlali olduğunu belirterek, arabulucu ülkelere ateşkes anlaşmasına saygı göstermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

