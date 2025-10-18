Gazze'de yürek burkan görüntü! Mezarlıklarda boş yer kalmadı

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, Katil İsrail'in saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Cezayir Vakfı ve Türk Mezarlık'larında yeni alanlar eklendi. Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.