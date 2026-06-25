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GTA 6'nın Türkiye fiyatı da belli oldu: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler!

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülecek olan GTA 6'nın Türkiye fiyatı netlik kazandı. Fiyatların belli olmasının ardından GTA fiyatları, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

GTA 6'nın Türkiye fiyatı da belli oldu: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler!
Enes Çırtlık

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülecek olan GTA 6'nın Türkiye fiyatı, ülkemizde de ön siparişlerin başlamasıyla beraber netlik kazandı. Fiyatların belli olmasının ardından GTA fiyatları, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

GTA 6 nın Türkiye fiyatı da belli oldu: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler! 1

GTA 6’nın ön siparişleri gece saat 00.00 itibarıyla Türkiye’de de resmen başladı. Böylece merakla beklenen yapımın ülkemizdeki fiyatları da belli oldu.

İŞTE GTA 6'NIN TÜRKİYE FİYATI

Buna göre, ABD’de 79,99 dolara satılan oyunun Türkiye’deki fiyatı standart versiyon için 3.999 TL, Ultimate versiyon için ise 4.999 TL olarak açıklandı.

GTA 6 nın Türkiye fiyatı da belli oldu: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler! 2

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek.

GTA 6 nın Türkiye fiyatı da belli oldu: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler! 3

Oyunun PC sürümüyle ilgili ise şu an için resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

GTA 6, serinin uzun yıllar sonra gelen yeni ana oyunu olması nedeniyle oyun dünyasının en çok beklenen yapımları arasında gösteriliyor.

GTA 6 nın Türkiye fiyatı da belli oldu: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler! 4

GTA 6'NIN HİKAYESİ

GTA 6, oyuncuları bu kez Vice City atmosferine geri götürecek.

Rockstar Games'in paylaştığı bilgilere göre oyunun hikâyesi Jason ve Lucia karakterleri etrafında şekillenecek. İkili, Leonida eyaletine yayılan bir suç komplosunun ortasında hayatta kalmaya çalışacak.

GTA 6 nın Türkiye fiyatı da belli oldu: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler! 5

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Webtekno'da yer alan habere göre, GTA 6’nın Türkiye fiyatları açıklandıktan sonra kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok insan fiyatlar hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

İŞTE GTA 6’NIN TÜRKİYE FİYATINA GELEN TEPKİLER

GTA 6'nın Türkiye fiyatı da belli oldu: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler! G1
GTA 6'nın Türkiye fiyatı da belli oldu: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler! G2
GTA 6'nın Türkiye fiyatı da belli oldu: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler! G3
GTA 6'nın Türkiye fiyatı da belli oldu: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler! G4
GTA 6'nın Türkiye fiyatı da belli oldu: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler! G5
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