İç Anadolu'da başlayıp, İstanbul sınırına kadar yaklaştı! Türkiye bir gecede kışı yaşadı: 11 ilde mevsimin ilk karını yağdı

Havaların bir anda soğumasıyla birlikte Türkiye adeta kışı bir gecede yaşadı. Yağmurun ardından gelen soğuk hava dalgası, birçok şehirde kar yağışına neden oldu. Başta Bolu, Bursa, Kayseri, Aksaray ve Sivas olmak üzere pek çok yüksek kesim beyaza büründü. Mevsimin ilk karı bazı bölgelerde yer yer 10 santimetreyi bulurken, sıcaklıklar eksi derecelere kadar düştü. Meteoroloji, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Çiğdem Sevinç

Türkiye, son günlerde mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklarla birlikte kışa erken bir giriş yaptı. Aralıklarla devam eden yağmurun ardından gece saatlerinde soğuyan hava, birçok şehirde kar yağışına dönüştü. Başta Bolu, Uludağ, Ilgaz, Erciyes ve Giresun olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki yüksek rakımlı bölgeler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. İşte karla kaplanan o yerler...

BOLU

İç Anadolu'da başlayıp, İstanbul sınırına kadar yaklaştı! Türkiye bir gecede kışı yaşadı: 11 ilde mevsimin ilk karını yağdı G1

Bolu’da aralıklarla yağmur yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. Mengen ilçesine bağlı Çukur yaylasında akşam saatlerinde kar yağışı yoğunlaştı. Kar yağışı ile kısa sürede yüksek kesimlerdeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

BURSA

İç Anadolu'da başlayıp, İstanbul sınırına kadar yaklaştı! Türkiye bir gecede kışı yaşadı: 11 ilde mevsimin ilk karını yağdı G2

Uludağ'da sağanak yağışların ardından etkisi gösteren kar yağışı ile birlikte, zirve beyaz örtüye kavuştu. Hava sıcaklığı -1 ila 2 derece arasında seyrederken kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerinde ölçüldü. Vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden gece yarısı Uludağ'a akın etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Uludağ'da sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.

ÇANKIRI

İç Anadolu'da başlayıp, İstanbul sınırına kadar yaklaştı! Türkiye bir gecede kışı yaşadı: 11 ilde mevsimin ilk karını yağdı G3

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığıyla birlikte ilçede başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı kesimlerde etkisini artırdı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

SAMSUN

İç Anadolu'da başlayıp, İstanbul sınırına kadar yaklaştı! Türkiye bir gecede kışı yaşadı: 11 ilde mevsimin ilk karını yağdı G4

Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan önemli turizm merkezlerinden Ladik Akdağ’a mevsimin ilk karı düştü. Bölgede etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde kara dönüştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Akdağ’ın zirveleri beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer birkaç santimetreye ulaştı.

GİRESUN

İç Anadolu'da başlayıp, İstanbul sınırına kadar yaklaştı! Türkiye bir gecede kışı yaşadı: 11 ilde mevsimin ilk karını yağdı G5

Giresun’un önemli turizm merkezlerinden biri olan Bektaş Yaylası’nda bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak yaylayı beyaza bürüdü.

