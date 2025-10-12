İç Anadolu'da başlayıp, İstanbul sınırına kadar yaklaştı! Türkiye bir gecede kışı yaşadı: 11 ilde mevsimin ilk karını yağdı

Türkiye, son günlerde mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklarla birlikte kışa erken bir giriş yaptı. Aralıklarla devam eden yağmurun ardından gece saatlerinde soğuyan hava, birçok şehirde kar yağışına dönüştü. Başta Bolu, Uludağ, Ilgaz, Erciyes ve Giresun olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki yüksek rakımlı bölgeler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. İşte karla kaplanan o yerler...