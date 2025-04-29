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İletişim, ulaşım, sağlık... Avrupa'da elektrik gitti, hayat durdu! Yaşanan kaos fotoğraflara yansıdı

Avrupa, dün adeta kabusu yaşadı. İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde yaşanan elektrik kesintisi hemen ardından Belçika ve Portekiz'e de yayıldı. Yaşanan kesintilerin ardından ise Avrupa'da hayat nerdeyse durdu. Trenler durdu, uçuşlar iptal oldu, internet ve cep telefonu hizmetleri kesildi, trafik ışıkları ile ATM'ler çalışmadı ve bazı hastanelerde rutin ameliyatlar ertelendi. Seferlerin iptal olmasıyla, havalimanlarında, tren garlarında insanların valizleriyle sabahladığı görüldü.

Devrim Karadağ

Dün öğle saatlerinde İspanya'da elektrik üretiminden 15 gigawatt (GW) bir anda sistemden kayboldu. Aynı saniyelerde Portekiz'in büyük bölümü ve Fransa'nın güneyinde de kesinti başladı. Sadece bu beş saniye kaos yaratmaya yetti. Avrupa'da adeta hayat durdu, sistem çöktü.

İLETİŞİM, ULAŞIM, SAĞLIK... HER ŞEY DURDU!

Toplu kesintiyle birlikte trenler durdu, uçuşlar iptal oldu, internet ve cep telefonu hizmetleri kesildi, trafik ışıkları ile ATM'ler çalışmadı ve bazı hastanelerde rutin ameliyatlar ertelendi, İspanyol gazete El Pais'in deyimiyle "milyonlarca kişi kaosun ortasında kaldı."

OHAL İLAN EDİLDİ, %35 GERİ GELDİ

İspanya hükümeti, elektrik kesintisi sonrası bir elektrik krizi ilan etti ve elektrik arzını yeniden sağlamak için çalışmalara başladı. Olağanüstü hal ilan edildi.

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Yaşanan elektrik krizi, bir anda panik ve krize de neden oldu. Elektrik kesintisi yaşanan ülkelerde insanlar marketlere hücum ederek gıda stoğu yaptığı görüldü.

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Kredi kartı ile yapılan işlemlerin durmasıyla, benzin istasyonları dahil çok sayıda yerde ise işlem yapılamadı.

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Seferlerin iptal olmasıyla, havalimanlarında, tren garlarında insanların valizleriyle sabahladığı görüldü.

İşte Avrupa'da yaşanana kaosun görüntüleri;

Anahtar Kelimeler:
Belçika Fransa İspanya Portekiz elektrik kesintisi Avrupa
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