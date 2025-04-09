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İlker Başbuğ protesto ve gözaltılarla ilgili sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma tepkiler geldi: " Ooo paşam! Yer gök inledi!

Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protesto gösterileri sonucu tutuklanan öğrenciler ve Mahir Polat'la ilgili sessizliğini bozdu. Başbuğ'un açıklaması kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada adeta yorum yağdı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protesto gösterilerinde binin üzerinde üniversite öğrencisi öğrenci gözaltına alınmış, 301'i tutuklanmıştı. 290'ın üzerinde üniversite öğrencisinin hâlâ tutuklu olmasına muhalefet cephesinden sert tepkiler gelmişti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı'yken tutuklanan Mahir Polat'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi ve tutuksuz yargılanmasına yönelik de talepler gelirken; gözler ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora çevrildi.

İLKER BAŞBUĞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, operasyon, protestolar, tutuklamalar konusundaki sessizliğini bugün sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir paylaşımla bozdu.

Başbuğ "İnsanın kendini ailelerin yerine koyduğunda, gönlünden Mahir Polat’ın ve üniversiteli gençlerin tutuksuz yargılanması geçiyor" dedi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Başbuğ'un paylaşımı, kısa sürede gündem olurken; sosyal medyada çok sayıda yorum geldi.

Başbuğ'un tepkisini yetersiz bulanlar, tepkilerini dile getirdi.

O paylaşımlardan bazıları şöyle;

Anahtar Kelimeler:
İlker Başbuğ ekrem imamoğlu operasyonu
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