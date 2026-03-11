HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İranlı komutanlara gövde gösterisi gibi cenaze! Tırlarla getirdiler, 'Devrim' meydanı doldu taştı

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İranlı komutanlar için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Rejimin adeta gövde gösterisine düzenlenen törende, meydan dolup taştı. Komutanların cenazeleri tırlarla meydana getirilirken; cenaze törenini gözyaşları içerisinde takip eden halk burada, ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak cenaze konvoyuna eşlik etti.

İranlı komutanlara gövde gösterisi gibi cenaze! Tırlarla getirdiler, 'Devrim' meydanı doldu taştı
Devrim Karadağ

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanlar için cenaze töreni düzenlendi. Devrim Meydanı'ndaki törene, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, eski İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve eski İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgenaral Muhammed Şirazi’nin naaşları getirildi.

Komutanların naaşlarının yanı sıra saldırılarda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri de Devrim Meydanı’na getirildi.

ÖFKE KUSTULAR

Cenaze törenini gözyaşları içerisinde takip eden halk burada, ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak cenaze konvoyuna eşlik etti.

TELEFON VE İNTERNET KESİLDİ

İran emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze töreninde, telefon şebekelerinin ve internetin kesilmesi dikkati çekti.

Tahran'daki cenazeden dikkat çeken kareler;

İranlı komutanlara gövde gösterisi gibi cenaze! Tırlarla getirdiler, 'Devrim' meydanı doldu taştı G1
İranlı komutanlara gövde gösterisi gibi cenaze! Tırlarla getirdiler, 'Devrim' meydanı doldu taştı G2
İranlı komutanlara gövde gösterisi gibi cenaze! Tırlarla getirdiler, 'Devrim' meydanı doldu taştı G3
İranlı komutanlara gövde gösterisi gibi cenaze! Tırlarla getirdiler, 'Devrim' meydanı doldu taştı G4
İranlı komutanlara gövde gösterisi gibi cenaze! Tırlarla getirdiler, 'Devrim' meydanı doldu taştı G5
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tahran İran savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.