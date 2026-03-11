İranlı komutanlara gövde gösterisi gibi cenaze! Tırlarla getirdiler, 'Devrim' meydanı doldu taştı

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanlar için cenaze töreni düzenlendi. Devrim Meydanı'ndaki törene, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, eski İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve eski İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgenaral Muhammed Şirazi’nin naaşları getirildi.

Komutanların naaşlarının yanı sıra saldırılarda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri de Devrim Meydanı’na getirildi.

ÖFKE KUSTULAR

Cenaze törenini gözyaşları içerisinde takip eden halk burada, ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak cenaze konvoyuna eşlik etti.

TELEFON VE İNTERNET KESİLDİ

İran emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze töreninde, telefon şebekelerinin ve internetin kesilmesi dikkati çekti.

Tahran'daki cenazeden dikkat çeken kareler;