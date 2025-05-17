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İşçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır, 12 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde işçi servis minibüsüyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 12 kişi yaralandı. Kaza yerinde iki taraf birbirine girerken, olayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Korkunç kaza, saat 07.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Armutlu yolunda meydana geldi. Narlı yönüne giden işçi servis minibüsü ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

12 YARALI VAR

Kazada 2’si ağır, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Gemlik ve Muradiye devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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KAZA YERİNDE İKİ TARAF BİRBİRİNE GİRDİ

Yaşanan kaza sonrası her iki taraf henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kameraya yansırken, kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

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Olay yerinden ilk kareler şöyle;
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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