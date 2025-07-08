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İspanya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 2 bin 377 hektarlık alan yandı

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde salı günü başlayan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 2 bin 377 hektarlık alanın küle dönerken, yaklaşık 18 bin kişi yangından etkilendi.

Mustafa Fidan

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesi salı gününden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Katalonya bölgesindeki kırsal korucular, yangınlarda çoğunluğu ormanlık alan olmak üzere yaklaşık 2 bin 377 hektarlık alanın küle döndüğünü bildirdi. İspanya Ulusal Güvenlik Bakanlığı’ndan (DSN) yapılan açıklamada ise yangından yaklaşık 18 bin kişinin etkilendiği belirtilerek, bölgede yaşayanlara kapı ve pencerelerini kapatmaları ve evde kalmaları tavsiye edildi.

İspanya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 2 bin 377 hektarlık alan yandı 1

KORUMA ALTINDAKİ DOĞA PARKI DA YANDI

Korucular, gece boyunca devam eden yangından etkilenen alanın yüzde 30’unun koruma altındaki Els Ports doğa parkının oluşturduğunu söyledi. Bölgedeki söndürme çalışmalarında görevli itfaiye ekipleri, saatte 90 kilometreye varan rüzgarların, alevlerin kontrol edilmesini zorlaştırdığını aktardı.

İspanya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 2 bin 377 hektarlık alan yandı 2

İSPANYA’DA BU YIL YAKLAŞIK 21 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

Ulusal meteoroloji ajansı AEMET tarafından yapılan açıklamada, geçen ayın İspanya’da kaydedilen en sıcak Haziran olduğu ve aşırı sıcakların sıklığının son 10 yılda 3 katına çıktığı ifade edildi. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’ne (EFFIS) göre, 2022 yılında İspanya’da yaklaşık 500 yangın 300 bin hektarlık alanı yok etti ve bu, Avrupa kıtası için rekor düzeydi. Bu yıl da şu ana kadar yaklaşık 21 bin hektarlık alan yandı.

(İHA)

08 Temmuz 2025
08 Temmuz 2025

en yüksek değerler

İspanya’da orman yangını: 2 bin 377 hektarlık alan yandı

İspanya’da orman yangını: 2 bin 377 hektarlık alan yandı

İspanya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 2 bin 377 hektarlık alan yandı G1

İspanya’da orman yangını: 2 bin 377 hektarlık alan yandı

İspanya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 2 bin 377 hektarlık alan yandı G2

İspanya’da orman yangını: 2 bin 377 hektarlık alan yandı

İspanya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 2 bin 377 hektarlık alan yandı G3

İspanya’da orman yangını: 2 bin 377 hektarlık alan yandı

İspanya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 2 bin 377 hektarlık alan yandı G4

İspanya’da orman yangını: 2 bin 377 hektarlık alan yandı

İspanya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 2 bin 377 hektarlık alan yandı G5
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