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Isparta Valiliği'nin deprem paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı: 'Kamyon geçmiş olabilir mi?'

Isparta Valiliği bugün saat 16.01'de meydana gelen depremle ilgili paylaşımda bulundu. 1.9 büyüklüğünde olan deprem için 'Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır' diye tweet atan Valilik sosyal medyanın diline düştü. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Isparta'da saat 16.01’de deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 1.9 olarak ölçüldüğü ve 6.96 kilometre derinlikte olduğu bu yüzden şehir merkezinde özellikle yüksek katlı binalarda hissedildiği bildirildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

Isparta Valisi Abdullah Erin tarafından deprem sonrası açıklama yaptı. Vali Erin, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirterek; “Bugün saat 16.01’de merkez üssü Isparta Merkez olan 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir.Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" paylaşımında bulundu.

Isparta Valisi Abdullah Erin'in bu paylaşımı sonrası sosyal medya sallandı.  Pek çok kullanıcı atılan tweete yorumda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem valilik
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