İstanbul depremi sonrası kafalar karıştı, bilim insanları ikiye bölündü: Marmara'da deprem bitti mi yoksa an meselesi mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. 13 saniye süren deprem büyük panik ve korku yaşattı. Bazı vatandaşlar geceyi park, bahçe ve sokaklarda geçirdi.
Can kaybı yaşanmayan depreme, düşme, atlama, panik atak geçiren toplam 236 vatandaş yaralandı.
Gecen bu saate kadar 200'e yakın artçı meydana gelirken; akıllarda ise aynı soru var: Beklenen büyük Marmara depremine etkisi nedir?
Bilim insanları ise Silivri'de meydana gelen deprem sonrası adeta ikiye bölündü. Kimi "Marmara'da deprem bitti" diyor kimi "7,2'lik depreme an meseli" diyor. İşte uzmanların yorumları...
"6,2 lik depremi Silivri ve Büyükçekmece 5 şiddetinde hissetti, diğer ilçeler ise 4 şiddetinde hissetti. İstanbul açığından geçen 130 kilometre uzunluğundaki fay hattının tek seferde kırılma ihtimali çok yüksek. O büyük İstanbul depremi bu olduğu takdirde üreteceği büyüklük 7,2 demek. Bugün meydana gelen 6,2'lik depremden 30 tane demek. İstanbul depremine hazırlanmak için artık çok geç. 1999'dan beri havanda su dövdük hiçbir şey yapmadık"
"Deprem Kuzey Anadolı Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü, büyük parça değil, sadece bir yeri yıkıldı. Tümünün kırılması daha çok 7,4-7,5 gibi kabul ediliyor. Dolayısıyla bu şekilde parçalı kırılması da aslında iyi bir şey. Ucuz kurtulduk geçmiş olsun"
"İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir."
"Marmara'da 1894'te stres bitmiş. 1912'de Tekirdağ ve Silivri hattı kırıldı. o çukurda stres bitti. Bugün kırılan bölge de fayın ucunda kırılmayan noktaydı. Silivri'den kuzeye doğru gelen, doğuya giden bir faydı. Benim tam beş kitapta yazdığım haritadaki "deprem olur" dediğim yerde olan deprem. Bütün Doğu Marmara'da deprem bitti. Başka bir deprem riski yok. Marmara'da bitti depremler.
İstanbul'da bütün yanılgıların sebebi 17 Ağustos 1999'da kırılan fayın devamı olarak Adalar'dan Çekmece'ye kadar giden Marmara'nın kuzey kenar fayının esas alınmasından kaynaklanıyor. Bu "Kuzey Anadolu fayının devamı" denilince "Eyvah burada büyük deprem olacak" sonucuna varılıyor. Oysa iki hata var biri o fay Kuzey Anadolu'nun devamı değil iki o fay 1766 yılında kırıldı. O zaman bu fayda 250 yıllık stres birikmiş yeni bir deprem olur tezi tamamen yanlış."
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