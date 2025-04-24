İstanbul depremi sonrası kafalar karıştı, bilim insanları ikiye bölündü: Marmara'da deprem bitti mi yoksa an meselesi mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. 13 saniye süren deprem büyük panik ve korku yaşattı. Bazı vatandaşlar geceyi park, bahçe ve sokaklarda geçirdi.

Can kaybı yaşanmayan depreme, düşme, atlama, panik atak geçiren toplam 236 vatandaş yaralandı.

MARMARA'DA DEPREM BİTTİ Mİ YOK SA AN MESELESİ Mİ?

Gecen bu saate kadar 200'e yakın artçı meydana gelirken; akıllarda ise aynı soru var: Beklenen büyük Marmara depremine etkisi nedir?

Bilim insanları ise Silivri'de meydana gelen deprem sonrası adeta ikiye bölündü. Kimi "Marmara'da deprem bitti" diyor kimi "7,2'lik depreme an meseli" diyor. İşte uzmanların yorumları...